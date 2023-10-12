Потерял две шины: пенсионер в знак протеста решил продать выбоину на дороге (фото)

Мужчина не получил ни одной заявки, но утверждает, что в какой-то момент за предложением наблюдали 500 человек. Он давно призывает окружной совет принять меры в связи с плохими дорогами.

В Великобритании недовольный пенсионер в знак протеста разместил на eBay фотографию выбоины и увидел 500 "заинтересованных" пользователей. Об этом пишет Daily Star.

71-летний Пол Вебб разместил на eBay объявление о продаже выбоины в знак протеста против состояния дорог в его родном Девоне, но был шокирован, когда сразу 500 человек заинтересовались этим предметом.

Мужчина не получил ни одной заявки, но утверждает, что в какой-то момент за ним наблюдали 500 человек. Несмотря на это, он рад, что объявление не было продано, поскольку оно было шуточным и он продавал только фотографию выбоины. Британец давно призывает окружной совет принять меры в связи с плохими дорогами.

"У меня свой бизнес, и я привык мыслить нестандартно. Моя жена говорит, что никто не понимает моего чувства юмора. Я пытался придумать новые идеи, и тут мне пришло в голову — я продам выбоину на eBay. Из-за нее все страдают. Я потерял две шины из-за выбоин на своем Range Rover — представьте, каково людям с обычными машинами. Похоже, всем на это наплевать", — сказал он.

В какой-то момент за лотом наблюдали 500 человек Фото: SWNS

Пол признает, что объявление было немного детским, но настаивает на том, что эта проблема важна для жителей Девона.

"Меня беспокоило количество людей и скорость, с которой росли просмотры! Я боялся, что, по сути, собираюсь обмануть кого-то, заставив отдать 10 фунтов стерлингов плюс почтовые расходы за что-то бесполезное", — добавил британец.

Когда оставалось всего восемь часов, а на объявление смотрели около 500 человек, Пол признался, что снял его, так как "не смог бы пережить, если бы кто-то его купил".

Мужчина призывает окружной совет принять меры в связи с плохими дорогами Фото: SWNS

Пол отметил, что ситуация немного подняла настроение в их сообществе, но за этим стоял серьезный смысл.

"Инвестиции в ремонт дорог — это национальная проблема. Задолженность по ремонту проезжей части в Англии и Уэльсе достигла 14,02 млрд фунтов стерлингов, а в Девоне она составляет более 200 млн фунтов стерлингов. Однако с учетом того, что инфляция остается высокой, суровые погодные явления происходят все чаще, а протяженность дорог в Девоне составляет 8000 миль, что является самой большой сетью в Англии, это лишь частично решает масштаб стоящих перед нами задач. Тем не менее, наша служба управления дорогами и дорожным движением продолжает уделять особое внимание пересмотру и совершенствованию текущих методов работы с целью повышения эффективности и снижения сбоев в работе", — прокомментировал ситуацию представитель Совета графства Девон.

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