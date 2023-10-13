Украинка с "самыми большими в мире щеками" повергла фанатов в шок своим внешним видом (фото)

Поклонники блогерши заявили, что их пугает ее внешний вид. Впрочем, ей нравится ее преображение и она не обращает внимания на мнение других.

Женщина, которая потратила крупную сумму на хирургические вмешательства, чтобы обрести "самые большие щеки в мире", вызвала беспокойство среди своих поклонников, представляя свой "экстремальный" облик. Об этом пишет таблоид The Mirror.

34-летняя украинская модель Анастасия Покрещук, преобразившаяся благодаря тысячам долларов, вложенным в филлеры и хирургию, стала обладательницей невероятно крупных щек, вызвав смешанные реакции в сети. На своей популярной странице в Instagram, где у нее более 178 000 подписчиков, она регулярно демонстрирует свои уникальные черты лица и, несмотря на то, что ей самой нравится ее преображение, оно вызывает сомнения у других.

Недавно она опубликовала фотографию, на которой ее острая челюсть и объемные щеки привлекли внимание в комбинации с ее ярко-синими волосами. В подписи к снимку она рассказала своим подписчикам, что она экспериментирует с "серьезным образом", но этот поступок вызвал споры среди ее фанатов.

В комментариях, оставленных в основном на украинском и испанском языках, некоторые выразили ужас, называя ее внешний вид "страшным". Другие выразили беспокойство и предостережения о последствиях таких экстремальных изменений.

Тем не менее, среди комментариев также были заявления в поддержку блогерши, признававшие ее уникальность и красоту. Анастасия, несмотря на критику, остается уверенной и не волнуется по поводу мнения окружающих. Ранее она уже провела несколько операций, включая увеличение груди и внесение филлеров в щеки. В будущем, она планирует продолжать модифицировать свой внешний вид.

Анастасия Покрещук: до и после пластических операций Фото: Instagram Украинская блогерша неоднократно меняла свою внешность Фото: Instagram

Самой последней операцией было увеличение размера груди, и она поделилась этой информацией со своими подписчиками, сообщив, что имплантаты составляют 1050 кубических см. Обычные имплантаты обычно имеют размер 300 кубических см, что соответствует размеру бюстгальтера с чашечкой C.

Помимо многочисленных хирургических вмешательств, Анастасия также проходила другие процедуры, такие как виниры и инъекции ботокса. Она не скрывает свои изменения и открыто обсуждает их с ее подписчиками, считая, что в будущем ее внешний вид будет еще более уникальным и интересным, несмотря на критику и разнообразные мнения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что болгарка Андреа Иванова с самыми большими губами в мире решила увеличить еще и скулы, потому что они казались ей слишком маленькими по сравнению с размером губ.

Напомним также, что Фокус писал, кому не стоит делать процедуру увеличения губ, и как правильно выбрать специалиста, чтобы избежать нежелательных последствий.