Наводит ужас на поселение: жуткий клоун отправил зловещее послание полиции (фото)

Впервые о первых проявлениях террора человека в костюме клоуна начали говорить 2 года назад. Тогда он неоднократно заявлял, что не хочет "славы, известности или золота", бросая вызов полиции.

Клоун, предположительно преследующий людей на улицах, отправил местной полиции зловещее послание, в котором предложил офицерам выследить его и поймать. Об этом пишет Daily Star.

Коул Деймос, так подписан в Facebook клоун, преследующий одно из британских сел, рассылает зловещие сообщения в своих социальных сетях, а местные жители приходят в "ужас".

Неизвестный, одетый как клоун Пеннивайз из классического фильма ужасов Стивена Кинга "ОНО", похоже, преследует жителей на улицах одного из шотландских сел. Теперь он бросает вызов полиции Скелморли, Северный Айршир, чтобы ее сотрудники выследили его.

Местные жители заявляют, что его леденящее душу сходство с Пеннивайзом привело их в "ужас". После шумихи в соцсетях человек в жутком костюме клоуна оставил "сообщение для СМИ".

"Так-так-так, я снова попал в новости. Должен ли я улыбаться перед камерами своей "отвратительной" ухмылкой?" — написал он.

Клоун появился в деревне еще в 2021 году Фото: Cole Deimos/Facebook

Согласно профилю на Facebook, Коул "учился в школе клоунов" и живет в Скелморли. Местные жители теперь опасаются за свою безопасность, хотя утверждают, что клоун немного боится реакции на свои сообщения. Сам клоун отметил, что полиции Шотландии известно обо всем.

Впервые о его сообщениях и первых проявлениях террора сообщил телеканал Sky News. Считается, что клоун появился в деревне еще в 2021 году, неоднократно заявляя, что не хочет "славы, известности или золота".

"Вы думаете, мне не все равно? Им все равно придется сначала поймать меня — и да, это смелость. Они прозвали меня "клоуном-убийцей". Почему бы тебе не оставить шутки мне. Единственное, что умирает, это их авторитет. Этому клоуну не нужны ни слава, ни золото, ни известность. Он просто хочет поиграть в этом так называемом "сонном городе". Так что приходите, присоединяйтесь и научитесь бояться клоуна Скелморли", — говорил тогда человек в костюме клоуна.

Клоун похож на Пеннивайза из классического фильма ужасов Стивена Кинга "ОНО" Фото: Cole Deimos/Facebook

Несмотря на жуткий образ у Коула появились даже поклонники в соцсетях.

"Обожаю его каждый год! Пожалуйста, не останавливайтесь!" — написал один из них.

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