Королевский питон укусил владелицу за руку, перепутав с крысой (фото)

По словам хозяйки змеи, она укусила ее в первый, но, возможно, не в последний раз. Поэтому женщина решила узнать мнение других.

Владелица крупной рептилии рассказала, что ее питомец принял руку за крысу, и поэтому укусил. Об этом сообщает Newsweek.

Миа, жительница западной части Вашингтона, держит питона по кличке Афродита уже на протяжении пяти лет, и прежде подобных случаев не было.

Во время трапезы пасть Афродиты вцепилась в руку своей хозяйки. Предположительно, самка питона решила, что перед ней крыса.

"Это первый раз, когда Афродита меня укусила — и, вероятно, не последний — поэтому я решила узнать мнение других, стоит ли обращаться к врачу или нет", — рассказала владелица хищного животного в интервью журналистам.

По словам женщины, змея держала ее руку около пяти минут, после чего она решила облить ее холодной водой.

"Маленький демон. Но все равно люблю ее", — отметила владелица животного.

Естественная среда обитания королевских питонов — Западная и Центральная Африка. Но в США они стали популярными домашними животными. Известны послушным характером и сравнительно небольшими размерами — 1-1,5 м. Живут они около 20-30 лет.

У них отличительный узор из темных и светлых чешуек, когда животное свернуто, то напоминает шар. Эти животные преимущественно плотоядны, основная их пища — мелкие грызуны.

Последствия от укуса змеи

По словам владелицы, змея живет у нее с четырехмесячного возраста. Сейчас ей почти 6 лет. Поначалу укус казался не слишком болезненным. Но затем, когда животное не хотело отпускать руку, было уже достаточно больно.

"Сильно кровоточило. Мне пришлось лечь на пол, держа ее на руках, потому что от количества вытекшей крови у меня закружилась голова", — рассказала владелица питона.

Но все же животное разжало хватку.

Другие владельцы питонов сообщали, что их тоже кусали.

"Однажды подобное случилось со мной. Но она быстро отпустила, хорошо, что у моих человеческих пальцев нет вкуса мыши, которую она унюхала", — говорилось в комментарии.

Напомним, что метровая змея глотает яйца в 3-4 раза больше, чем ее сородичи.

Также сообщалось, что паразит, обитающий в питонах, впервые проник в мозг человека.