Принял за спам: мужчина, выигравший дом стоимостью 2 млн фунтов, едва не остался без приза

Здание построили в лесу, на окраине национального парка. В нем есть пять спален, новая кухня и столовая, а также ландшафтный дизайн сада родом во дворе. Мужчина может поселиться в этом жилье или же сдавать его в аренду.

41-летний Саймон Уильямс из Великобритании, выигравший в конкурсе на лучший отремонтированный коттедж стоимостью 2 млн фунтов стерлингов, едва не лишился огромного приза, проигнорировав звонок с сообщением о выигрыше, так как решил, что это спам. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина стал последним победителем розыгрыша Omaze Million Pound House Draw и теперь является гордым владельцем отремонтированного коттеджа в Девоне. Однако отец двоих детей едва не остался без приза, так как сначала подумал, что звонок, известивший его о победе, был спамом.

"Мне позвонили на работу с незнакомого номера. Весь день меня доставали назойливыми спам-звонками, пытаясь что-то продать, и я был в недоумении, поэтому почти не отвечал, но сейчас очень рад, что решил взять трубку. Когда я узнал, что действительно выиграл дом, я была в полном недоумении". — рассказал британец.

Мужчина едва не остался без приза, так как сначала подумал, что звонок, известивший его о победе, был спамом Фото: Daily Star

Саймон, родом из Кента, но проживающий в Сассексе, получил денежный приз в размере 100 000 фунтов стерлингов, а также шикарный новый дом. Теперь он с нетерпением ждет возможности перевезти своих двух дочерей, в новое жилье, расположенное в любимой им части страны.

"Я просто обожаю Девон. Мой покойный отец привозил меня сюда на семейные каникулы, когда я был ребенком. Это очень красивое графство, и с ним у меня связано так много приятных воспоминаний. Сам дом просто невероятен, а в реальности он еще лучше. Я пока не знаю, что буду делать в дальнейшем, но я обязательно привезу сюда семью на каникулы, чтобы мы все могли насладиться этими днями", — добавил он.

Дом расположенн в лесу на окраине национального парка Дартмур Фото: Daily Star

В доме, расположенном в лесу на окраине национального парка Дартмур, имеется пять спален, новая кухня и столовая, а также ландшафтный дизайн сада. Если Саймон решит сдавать его в аренду, то, по оценкам местных агентов по недвижимости, он сможет получать около 3 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

По словам Саймона, он участвовал в нескольких розыгрышах Omaze, чтобы поддержать сотрудничество с благотворительной организацией Macmillan, занимающейся лечением рака. Его отец умер от этой болезни, когда ему было 20 лет.

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