Мировое наследие в Англии оказалось фейком: "древние" камни установили в 30-х годах (фото)

На опубликованных снимках видно, что строители провели "реставрацию" и превратили пустое пространство, покрытое травой, в туристический объект, каким его знают сегодня.

Древний круг из выложенных камней на территории комплекса Эйвбери, который относят к эпохам позднего неолита и ранней бронзы, может быть и не таким древним. Об этом сообщает The Daily Mail.

Этот объект считается главным археологическим сокровищем Великобритании и самым большим кругом из камней в Европе, его охраняют как объект мирового наследия. Тысячи туристов ежегодно съезжаются в графство Уилтшир, чтобы на него посмотреть.

Древние камни в Англии в Эйвбери

Однако снимки, недавно опубликованные Historic England, показали, что в 30-х годах группа рабочих перемещала эти камни.

В небольшой английской деревне, где расположен комплекс, 90 лет назад проводились "реставрационные" работы. Использовались грузовики, веревки и прочие принадлежности.

Строители превратили пустое пространство, покрытое травой, в туристический объект, каким его можно видеть сегодня. На старых снимках видно, что строители поднимают камни, перемещают их на определенное место и ставят вверх.

Реставрация. Древние камни в Англии в Эйвбери

Публикация этих фото шокировала многих пользователей группы в Facebook для исследователей древностей Ancient and Sacred Sites of Avebury.

Реставрация. Древние камни в Англии в Эйвбери

"Я и понятия не имел, что это просто реставрация! Теперь у меня уже не будет ощущения трепета и благоговения, которое испытывал прежде на этом месте", — пояснил пользователь.

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Еще один читатель группы, насчитывающей более 3 тыс. человек, сказал, что теперь никак не узнать, переместили ли эти камни на их первоначальное место. "Такое ощущение, что меня обмануло мое собственное воображение", — отметил пользователь.

Издание Historic England опубликовало 550 подборок оцифрованных старых фотографий, которые доступны всем бесплатно.

Напомним, что древние скульптуры Парфенона изначально были не белыми, а разноцветными.

Также сообщалось, что ученые откопали "похороненную" катапульту — секретное оружие Второй мировой войны.