"Хочу встречаться только с богатым": блогерша разозлила соцсети своим признанием

Выбор партнера — это важная вещь, и мы обычно имеем целый перечень, которому кандидат должен соответствовать. Однако недавно блогерша разозлила сеть, рассказав о своих требованиях на первом свидании.

Когда дело доходит до выбора потенциального партнера, у каждого из нас есть свои предпочтения: доброта, трудолюбие, щедрость или хорошее чувство юмора. Но недавно ведущая подкаста sofiafpodcast София Франклин вызвала критику в TikTok, пишет Mirror.

Она открыто призналась, что во время первого свидания просит показать ей информацию о банковском счете парня, чтобы убедиться, что он соответствует ее финансовым ожиданиям. В своем видео она задала вопрос: "Я думаю, что я просто эффективна?". Однако не все согласились с ее подходом и многие раскритиковали такой способ выбора партнера.

В подкасте София сказала: "Я не шучу, я спрашивала у последних трех парней, с которыми встречалась, информацию об их банковских счетах на первом свидании". А когда ее спросили, почему, она ответила: "Потому что я хочу встречаться только с богатым парнем, у которого есть деньги". Она подчеркнула, что считает, что имеет право определять, являются ли они финансово совместимыми, учитывая ее собственный успех и карьеру.

Реакция на признание Софии была неоднозначной, и многие зрители ее раскритиковали, в частности были вопросы вроде "Так если вы не зарабатываете столько же, сколько он, имеет ли он право уйти, потому что вы ниже его?".

В комментариях многие люди были не очень впечатлены, один из них разозлился: "Оборудование для подкастов должно быть менее доступным". Другой сказал: "Даже если бы у меня было 100 миллионов, если бы кто-то спросил меня, я бы ушел за пять секунд". "Кажется, это веселое свидание", — саркастически сказал один человек.

Критика распространилась и на социальные сети, где Софию шутливо назвали "генеральным директором Deluluville", высмеивая ее материалистические взгляды. "Она сказала это с такой уверенностью, будто думала, что все согласятся", — отметили в комментариях.

Хотя финансовое положение партнера важно и играет весомую роль, однако узнавать такую информацию на первом вопросе кажется неуместным. В конце концов, можно спросить об этом не так прямо.

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