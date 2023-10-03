Обречены на провал. Ученые назвали то, что может погубить отношения еще на этапе знакомства

Исследователи считают, что вам не стоит этого делать, если вы хотите быть счастливы в браке со своим партнером.

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Отношения являются важной частью нашей социальной жизни и счастья в целом. Пытаясь найти партнера на всю жизнь, люди не редко могут прибегать к различным способам знакомства и теперь исследователи полагают, что один из них обрекает ваши будущие отношения на провал, пишет Daily Mail.

Приложения для знакомств прочно укоренились в нашей жизни и сегодня являются одним из самых популярных способов общения пар. Статистика свидетельствует о том, что треть браков начинается именно онлайн, однако ученые теперь считают, что "смахивание вправо" — вовсе не является лучшим способом завести отношения, и уж точно построить счастливую семью.

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Новое исследование было проведено учеными из Университета штата Аризона, в общей сложности в нем приняли 923 пары, состоящие в браке. Результаты исследования свидетельствуют о том, что пары, которые познакомились в приложениях для знакомств, менее счастливы в браке, чем люди, познакомившиеся в реальном мире. Авторы исследования отмечают, что результаты лишь подтверждают "эффект онлайн-знакомств".

Отметим, что первое приложение для знакомств было разработано в 1995 году, с тех пор появились тысячи других приложений предназначенный для одной лишь цели — найти спутника или спутницу в Сети. Статистика свидетельствует, что сегодня подобными приложениями пользуется чуть более пятой части людей в США. Именно поэтому ученые решили сосредоточиться на понимании того, как онлайн-знакомства влияют на успешность брака.

В ходе исследования реципиентов опросили на предмет удовлетворенности и стабильности их брака. Результаты показали, что около половины (49,3%) участников познакомились со своими партнерами онлайн через приложения для знакомств. Вторая половина реципиентов встретила друг друга в реальном мире: на работе, в колледже, баре или в клубе.

Чтобы оценить удовлетворенность браком, участников попросили ответить на ряд вопросов, в том числе: насколько супруг отвечает вашим потребностям? Насколько в целом вы удовлетворены браком? Для оценки стабильности брака использовались такие вопросы как: вы или ваш супруг когда-либо серьезно предлагали развестись?

Команда заметила, что пары, познакомившиеся онлайн, как правило, были моложе, имели больший опыт знакомств и с большей вероятностью состояли в однополом или межрасовом браке. При этом они испытывали меньшую удовлетворенность и стабильность в браке.

По словам ведущего автора исследования Лизель Шараби, причины столько удручающих результатов остаются неясными, однако предполагается, что это может быть связано со стигмой, связанной со знакомствами в Интернет. Авторы исследования полагают, что партнеры, познакомившиеся в приложениях, находятся в большем стрессе. Это может быть связано как с тем, что они находятся в межрасовом или однополом браке, или они подвергаются осуждению из-за того, что познакомились онлайн. Впрочем, для подтверждения этой теории потребуются дополнительные исследования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали возраст, когда люди наиболее счастливы.