Приречені на провал. Учені назвали те, що може згубити стосунки ще на етапі знайомства

Дослідники вважають, що вам не варто цього робити, якщо ви хочете бути щасливими у шлюбі зі своїм партнером.

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Стосунки є важливою частиною нашого соціального життя і щастя загалом. Намагаючись знайти партнера на все життя, люди нерідко можуть вдаватися до різних способів знайомства і тепер дослідники вважають, що один з них прирікає ваші майбутні стосунки на провал, пише Daily Mail.

Додатки для знайомств міцно вкоренилися в нашому житті та сьогодні є одним із найпопулярніших способів спілкування пар. Статистика свідчить про те, що третина шлюбів розпочинається саме онлайн, проте вчені тепер вважають, що "змахування вправо" — зовсім не є найкращим способом завести стосунки, і вже точно побудувати щасливу сім'ю.

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Нове дослідження було проведене вченими з Університету штату Аризона, загалом у ньому взяли участь 923 пари, які перебувають у шлюбі. Результати дослідження свідчать про те, що пари, які познайомилися в додатках для знайомств, менш щасливі в шлюбі, ніж люди, які познайомилися в реальному світі. Автори дослідження зазначають, що результати лише підтверджують "ефект онлайн-знайомств".

Зазначимо, що перший застосунок для знайомств було розроблено 1995 року, відтоді з'явилися тисячі інших застосунків, що призначені для однієї лише мети — знайти супутника або супутницю в Мережі. Статистика свідчить, що сьогодні подібними додатками користується трохи більше п'ятої частини людей у США. Саме тому вчені вирішили зосередитися на розумінні того, як онлайн-знайомства впливають на успішність шлюбу.

Під час дослідження реципієнтів опитали щодо задоволеності та стабільності їхнього шлюбу. Результати показали, що близько половини (49,3%) учасників познайомилися зі своїми партнерами онлайн через додатки для знайомств. Друга половина реципієнтів зустріла один одного в реальному світі: на роботі, в коледжі, барі або в клубі.

Щоб оцінити задоволеність шлюбом, учасників попросили відповісти на низку запитань, зокрема: наскільки чоловік відповідає вашим потребам? Наскільки загалом ви задоволені шлюбом? Для оцінки стабільності шлюбу використовували такі запитання як: ви або ваш чоловік коли-небудь серйозно пропонували розлучитися?

Команда помітила, що пари, які познайомилися онлайн, як правило, були молодшими, мали більший досвід знайомств і з більшою ймовірністю перебували в одностатевому або міжрасовому шлюбі. При цьому вони відчували меншу задоволеність і стабільність у шлюбі.

За словами провідної авторки дослідження Лізель Шарабі, причини стільки гнітючих результатів залишаються незрозумілими, однак припускають, що це може бути пов'язано зі стигмою, пов'язаною зі знайомствами в Інтернеті. Автори дослідження вважають, що партнери, які познайомилися в додатках, перебувають у більшому стресі. Це може бути пов'язано як з тим, що вони перебувають у міжрасовому або одностатевому шлюбі, так і з тим, що їх засуджують через те, що вони познайомилися онлайн. Утім, для підтвердження цієї теорії потрібні додаткові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали вік, коли люди найбільш щасливі.