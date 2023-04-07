Успіх не забариться. Вчені розповіли, як гарантовано знайти другу половину

Експерти вважають, що дотримуючись деяких простих правил на сайтах знайомств, ви гарантовано зможете знайти супутника і піти на побачення.

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Раніше програми для знайомств не вважалися надійним способом знайти другу половину або хоча б знайти супутника, щоб чудово провести вечір. Однак сьогодні все більше людей у всьому світі використовують їх для пошуку кохання, пише Daily Mail.

Тепер експерти запевняють, що знаючи деякі хитрощі, ви легко зможете вирушити на побачення у найближчі вихідні, а можливо й зустріти свою другу половинку. Так, за словами старшого директора з глобального маркетингу Badoo Ремі Ле Февр, тривалі вихідні можуть стати чудовим часом для пошуку супутника. До того ж експерти виявили, що найбільш піковими годинами вважаються 8:00 — 22:00 суботи, саме на цей період припадає піковий час свайпів.

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Під час дослідження компанія опитала понад 1000 британців віком від 18 до 40 років, розпитавши їх про те, як вони проводять свої вихідні. Результати дослідження свідчать про те, що більша частина опитаних планують провести свій вільний час у додатку, а майже третина — взагалі вже домовилися про побачення. При цьому більшість реципієнтів погодилися, що субота є чудовим днем для пошуку партнера.

До того ж статистика свідчить про те, що найнепопулярнішим днем для спілкування є вівторок, а максимально прийнятним днем для побачення виявилася субота — більшість одинаків обрали саме цей день. Найбільш привабливим сценарієм для побачення майже половина реципієнтів (47%) вважають вечерю, 36% віддають перевагу пізньому сніданку, а 35% не відмовилися б сходити до бару.

Крім того, дослідники дали кілька порад про те, як заповнювати свій профіль на сайтах знайомств, щоб підвищити свої шанси на успіх у пошуках другої половинки. Так, більшість реципієнтів заявили, що наявність собаки на ваших фото в додатку значно підвищує шанси відправитися на побачення.

Водночас дослідники виявили, що надмірна напористість і зухвалі фото з більшою ймовірністю відстрочать потенційне побачення. Крім того, дослідники не рекомендують відразу писати потенційним партнерам дуже відверті компліменти або зауваження. Наприклад, фраза про "сексуальні губи" або інші частини тіла також з більшою ймовірністю відштовхне потенційних партнерів.

Раніше Фокус писав про те, що вчений розповів, як математика допоможе у пошуках кохання.