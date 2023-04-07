Успех не заставит себя ждать. Ученые рассказали, как гарантировано найти вторую половину

Эксперты полагают, что соблюдая некоторые простые правила на сайтах знакомств, вы гарантировано сможете найти спутника и пойти на свидание.

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Ранее приложения для знакомств не считались верным способом найти вторую половину или хотя бы найти спутника, чтобы отлично провести вечер. Однако сегодня все больше людей по всему миру используют их для поиска любви, пишет Daily Mail.

Теперь эксперты уверяют, что зная некоторые хитрости, вы легко сможете отправиться на свидание в ближайшие выходные, а возможно и встретить свою вторую половинку. Так, по словам старшего директора по глобальному маркетингу Badoo Реми Ле Февр, длительные выходные могут стать отличным временем для поиска спутника. Более того, эксперты обнаружили, что наиболее пиковыми часами считаются 8:00 — 22:00 субботы, именно на этот период времени приходится пиковое время свайпов.

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В ходе исследования компания опросила более 1000 британцев в возрасте от 18 до 40 лет, расспросив их о том, как они проводят свои выходные. Результаты исследования свидетельствуют о том, что более половины опрошенных планируют провести свое свободное время в приложении, а почти треть — и вовсе уже договорились о свидании. При этом большинство реципиентов согласились, что суббота является отличным днем для поиска партнера.

При этом статистика свидетельствует о том, что наименее популярным днем для общения является вторник. При этом максимально приемлемым днем для свидания оказалась суббота — большинство одиночек выбрали именно этот день. Наиболее привлекательным сценарием для свидания почти половина реципиентов (47%) считают ужин, 36% отдают предпочтение позднему завтраку, а 35% не отказались бы сходить в бар.

Кроме того, исследователи дали несколько советов о том, как заполнять свой профиль на сайтах знакомств, чтобы повысить свои шансы на успех в поисках второй половинки. Так, большинство реципиентов заявили о том, что наличие собаки на ваших фото в приложении значительно повышает шансы отправиться на свидание.

В то же время исследователи обнаружили, что чрезмерная напористость и дерзкие фото с большей вероятностью отсрочат потенциальное свидание. Кроме того, исследователи не рекомендуют сходу писать потенциальным партнерам весьма откровенные комплименты или замечания. Например, фраза про "сексуальные губы" или другие части тела также с большей вероятностью оттолкнет потенциальных партнеров.

Ранее Фокус писал о том, что ученый рассказал, как математика поможет в поисках любви.