Испугалась паука: женщина на ходу выпрыгнула из машины и утопила ее в реке

Американка планировала покататься на байдарке, но все пошло не по плану — в салон ее фургона запрыгнуло членистоногое. Арахнофобия взяла свое и женщина решила покинуть авто, которое продолжало движение.

Женщина из штата Джорджия, США, выпрыгнула из своей машины, когда заметила в салоне паука. Об этом пишет таблоид The Mirror.

События развернулись на берегу реки Этова. Женщина готовилась отправить свою байдарку на воду. В то время как она маневрировала своим микроавтобусом Kia, она заметила паука, который неожиданно оказался на ее коленях.

Испугавшись внезапной встречи с членистоногим, вместо того, чтобы остановить машину и спокойно избавиться от него, она приняла решение выпрыгнуть из машины, даже не задумавшись о том, что она все еще движется.

Фургон покатился вниз по склону и упал в реку Этова протяженностью около 260 километров. Полицейские прибыли на место происшествия, но оказались уже слишком поздно — фургон исчез из виду. Согласно заявлению женщины, он продвинулся вниз по течению на несколько футов, прежде чем полностью исчез в воде. Случайный прохожий попытался помочь и на своей лодке искал фургон, но безуспешно.

В настоящее время страховая компания женщины будет оплачивать услуги водолазов, которые займутся поиском фургона в реке, чтобы определить, может ли он быть восстановлен. Личность женщины и вид паука, который вызвал этот инцидент, остаются неизвестными.

Напомним, в Калифорнии местные жители заявили, что на них буквально обрушился "дождь из пауков" — тысячи существ спускаются с неба, используя паутину в качестве крохотных "парашютов".

Ранее Фокус писал о том, что пауки-скакуны обладают уникальными навыками позвоночных.