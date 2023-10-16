Бросили на свидании: мужчина сбежал с ужина после того, как девушка заказала 48 устриц (фото)

Молодой человек объяснил свой поступок тем, что он пригласил девушку лишь на несколько бокалов вина, а она сделала очень большой заказ.

Женщине пришлось заплатить счет в 150 долларов на свидании после того, как ее партнер сбежал и не оплатил 48 устриц. Об этом сообщает издание Dailystar.

Девушка очень хотела пойти на свидание с мужчиной, который предложил ей выпить вина. Вместе они посетили устричный дом Фонтейн в Атланте, США, где она угостилась четырьмя дюжинами устриц по цене 15 долларов за порцию.

Но на этом дело не закончилось: девушка также заказала крабовые котлетки, картофель, а также мартини с лимонной каплей.

Она призналась, что ее неназванный партнер выглядел немного шокированным после столь большого заказа.

Ее спутника не впечатлили ее действия, поэтому, когда официант принес счет на сумму в 184 доллара, он предпочел уйти в туалет и больше не возвращаться.

Девушка была в ярости и отправила ему гневные сообщение, в котором говорилось, что "не оплатить счет — это безумие".

Мужчина ответил ей: "Я предложил вам выпить, а вы заказали всю эту еду".

Сообщение от мужчины

Фокус ранее писал о том, что мужчина не принимает естественные нужды своей девушки, о чем та рассказала на форуме. По ее словам, бойфренд обижается на то, что она "портит воздух", когда они оба находятся дома, и заставляет ее "быть леди".

Фокус также рассказывал о том, что мужчина оглох на одно ухо после страстного десятиминутного поцелуя с возлюбленной.