"Чтобы дети не читали": женщина ходит "как краб", чтобы скрыть свои грубые татуировки (видео)

Мэди Мерфи призналась, что ей приходится ходить боком, когда она ведет свою дочь в школу. Она не хочет, чтобы одноклассники видели грубые слова, написанные на ее ногах.

Мэди Мерфи из Австралии призналась, что у нее есть "грубые" татуировки, поэтому всякий раз, когда она хочет надеть шорты, юбки или платья в жару, должна убедиться, что одноклассники ее ребенка случайно не прочитают надписи на ее ногах, пишет Mirror.

Мама рассказала о непростой ситуации в своем аккаунте @madimurphy01 в TikTok, где поделилась видео, в котором показывает, как она ходит, когда приводит в школу свою дочь. В ролике она шагает в сторону, прижавшись спиной к стене, и написала: "Я каждый день в школе вспоминаю, что я вытатуировала на тыльной стороне ног".

Однако Мэди не "сожалеет" ни об одной из своих татуировок, даже если они заставляют ее чувствовать себя неловко у ворот школы. Короткое видео, опубликованное женщиной, вызвало много вопросов у подписчиков. Они хотели узнать, о чем говорят ее татуировки. Мэди Мерфи вскоре опубликовала следующее видео, которое ответило на все вопросы, которые у людей были.

Во втором видео она сказала: "Я не знала, что это настолько безумно! Я забрала дочь из школы, а затем вернулась домой, и все сходили с ума от моих татуировок. Но я покажу вам, что они собой представляют. Скажите, у меня на самом деле так много случайных надписей?".

Затем она повернулась, чтобы показать заднюю часть своих ног, которые украшены двумя сердечками — по одному на каждой ноге. В одном сердце были написаны слова "су*а, пожалуйста", а в другом — фраза "ты не дер*мо". Она добавила: "Там написано: "Черт возьми, пожалуйста, ты не дер*мо!", и мне просто плохо, когда дети читают эти надписи".

Фото: tiktok.com/madimurphy01

Комментаторы в основном поддержали татуировки Мэди, причем многие говорили, что, по их мнению, татуировки, на самом деле, не такие ужасные. Один человек написал: "Я думал, будет сказано что-то хуже, это так мило", а другой написал: "Это не так уж и плохо, лол, я думал, что будет хуже". Другие люди начали рассказывать о своих татуировках. Один из пользователей написал: "У меня татуировка с горящей церковью на тыльной стороне ноги", а кто-то другой признался: "У меня 666 на тыльной стороне руки".

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