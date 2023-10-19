Любитель эскорта: пара отменила свадьбу из-за "аморального" поведения родственника

Женщина узнала, что брат ее жениха ходит на свидания с девушками за деньги, после чего отказалась звать его на свою свадьбу.

Для многих людей важно, чтобы они ладили с членами семьи своих близких. Если у них хорошие отношения, жизнь становится намного проще, но иногда на пути возникают препятствия. Когда одна женщина узнала хобби брата ее будущего мужа, она назвала его "жалким и отвратительным" и отменила свадьбу с любимым. Об этом сообщает издание Мirror.

Как выяснилось брат жениха регулярно обращается в эскорт и нанимает сопровождающих девушек.

Мужчина пояснил, что его брат трагически потерял жену, когда ему было всего 28 лет, и с тех пор он борется с пустотой, которую она оставила.

Мужчина объяснил, что его брат хочет "человеческого общения, а не обязательств", и в результате нанимает сопровождающих женщин на ужин. Он уточнил, что его брат не хочет интимных отношений, но ему нравится отсутствие "неловких разговоров на первом свидании", поскольку они оба находятся на одной волне.

Когда он объяснил ситуацию, она сказала, что это "отвратительно", и заявила, что не хочет, чтобы он был гостем на их свадьбе из-за того, что он делал.

Ее партнер рассказал: "Мы сильно поссорились, и я сказал ей, что если моего брата не пригласят, свадьбы не будет".

Он сказал, что после ссоры они оказались в "патовой ситуации" и из-за конфликта даже спят в разных комнатах. Он больше не уверен, стоит ли ему отменить свадьбу, поскольку она, похоже, не испытывала "сочувствия или понимания" к его брату.

Ранее Фокус сообщал, что невеста получила подарки от ведущих брендов и знаменитостей. В список "приглашенных" будущих супругов вошли такие знаменитости, как Долли Партон, Джастин Бибер и Джонни Депп, а также их любимая бейсбольная команда Toronto Blue Jays. Они планируют выставить полученные подарки на своей свадьбе.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.