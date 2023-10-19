Сотрудники приюта нашли бродячего кота с двумя носами – единственного в своем роде (фото)

Прежде считалось, что у четырехлетней Нэнни Макфи просто один большой нос. Уникальную особенность заметили при осмотре у ветеринара.

В британской благотворительной организации, сотрудники которой заботится о бездомных животных, бездомного кота с двумя носами назвали "единственным в своем роде". Об этом сообщает The Independent.

Дворняжка с раздвоенной мордочкой получила кличку Нэнни Макфи в честь одноименного персонажа фильма с носом характерной формы.

Кот с раздвоенным носом Фото: Independent

Сотрудники Уоррингтонского центра усыновления Cats Protection сказали, что два носа кошки — "настоящая редкость".

Старший ветеринарный врач приюта Фиона Брокбанк сказала, что впервые в их практике попалась кошка с двумя носами.

"Это настоящая редкость, и, к счастью, это не доставляет ей никаких проблем", — отметила специалист.

Кот с двойным носом

По ее словам, другие врожденные пороки развития у кошачьих, такие как заячья губа и волчья пасть, могут быть либо унаследованы, либо возникнуть в результате внутриутробного развития.

Сотрудники приюта ищут хозяев для питомцев

"Как и все наши кошки, Нэнни Макфи перед переездом стерилизуют, поэтому любые опасения по поводу наследственных проблем отпадут — котят у нее не будет", — отметила ветеринар.

Прежде считалось, что у четырехлетней дворняжки Нэнни Макфи просто один большой нос, однако при осмотре у ветеринара обнаружили уникальную особенность.

Черно-белую кошку отвезли в Центр усыновления Уоррингтона, чтобы подыскать ей новый дом, потому что предыдущие владельцы больше не могли о ней заботиться из-за плохого самочувствия и финансовых обстоятельств.

Напомним, что в Великобритании кошка установила мировой рекорд по громкости мурлыканья.

Также сообщалось, что рентгеновский снимок показал, что тайно ела домашняя кошка, которая постоянно болела.