Сотрудники приюта нашли бродячего кота с двумя носами – единственного в своем роде (фото)
Прежде считалось, что у четырехлетней Нэнни Макфи просто один большой нос. Уникальную особенность заметили при осмотре у ветеринара.
В британской благотворительной организации, сотрудники которой заботится о бездомных животных, бездомного кота с двумя носами назвали "единственным в своем роде". Об этом сообщает The Independent.
Дворняжка с раздвоенной мордочкой получила кличку Нэнни Макфи в честь одноименного персонажа фильма с носом характерной формы.
Сотрудники Уоррингтонского центра усыновления Cats Protection сказали, что два носа кошки — "настоящая редкость".
Старший ветеринарный врач приюта Фиона Брокбанк сказала, что впервые в их практике попалась кошка с двумя носами.
"Это настоящая редкость, и, к счастью, это не доставляет ей никаких проблем", — отметила специалист.
По ее словам, другие врожденные пороки развития у кошачьих, такие как заячья губа и волчья пасть, могут быть либо унаследованы, либо возникнуть в результате внутриутробного развития.
"Как и все наши кошки, Нэнни Макфи перед переездом стерилизуют, поэтому любые опасения по поводу наследственных проблем отпадут — котят у нее не будет", — отметила ветеринар.
Прежде считалось, что у четырехлетней дворняжки Нэнни Макфи просто один большой нос, однако при осмотре у ветеринара обнаружили уникальную особенность.
Черно-белую кошку отвезли в Центр усыновления Уоррингтона, чтобы подыскать ей новый дом, потому что предыдущие владельцы больше не могли о ней заботиться из-за плохого самочувствия и финансовых обстоятельств.
Напомним, что в Великобритании кошка установила мировой рекорд по громкости мурлыканья.
Также сообщалось, что рентгеновский снимок показал, что тайно ела домашняя кошка, которая постоянно болела.