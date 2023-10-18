В Великобритании кошка установила мировой рекорд по громкости мурлыканья (видео)

Белла намурчала на 54,6 децибела, что равняется звуку кипящего чайника.

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Книга рекордов Гиннеса пополнилась еще одним необычным пунктом. Туда попала 14-летняя кошка Белла из Хантингдона в Кембриджшире, которая установила мировой рекорд по самому громкому мурлыканью. Об этом сообщается на странице КРГ в соцсети.

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Громкость мурлыканья Беллы зафиксирована на цифре 54,6 децибела, что эквивалентно звуку кипящего чайника или звуку работающей стиральной машинки.

Установке рекорда предшествовала подготовительная работа.

Дэйв Уилсон, официальный судья Книги рекордов Гиннеса, который курировал попытку Беллы установить рекорд, и инженер-акустик подготовили комнату в доме, где живет кошка, чтобы заблокировать внешние шумы, и установили записывающие устройства, прежде чем животное устроилось на своей любимой подушке и начало мурлыкать. Чтобы установить рекорд, Белле нужно было мурлыкать громче 50 децибел, и Уилсон сказал, что "результаты были очевидны сразу".

Владелица кошки Николь Спинк очень гордится своей любимицей.

"Я очень рада тому, что Белла побила мировой рекорд. Она была спутницей нашей семьи на протяжении многих лет – мы любим ее до безумия и очень гордимся ее достижениями. Мы всегда знали, что Белла очень громко мурлычет – нам даже приходится увеличивать громкость, чтобы услышать телевизор поверх ее мурлыканья – и это всегда после еды. Итак, когда мы увидели, что рекорд самого громкого мурлыканья в мире свободен, мы поняли, что нам нужно выдвинуть Беллу вперед, и мы очень рады, что сделали это", – говорит женщина.

Она добавила, что сертификат Книги рекордов Гиннеса займет видное место в доме.

Ранее Фокус писал, что ученые раскрыли тайну того, как мурлыкают кошки.