У Великій Британії кішка встановила світовий рекорд за гучністю муркотіння (відео)

Белла намурчала на 54,6 децибела, що дорівнює звуку киплячого чайника.

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Книга рекордів Гіннеса поповнилася ще одним незвичайним пунктом. Туди потрапила 14-річна кішка Белла з Гантінгдона в Кембриджширі, яка встановила світовий рекорд із найгучнішого муркотіння. Про це повідомляється на сторінці КРГ у соцмережі.

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Гучність муркотіння Белли зафіксовано на цифрі 54,6 децибела, що еквівалентно звуку чайника, що кипить, або звуку пральної машинки, що працює.

Встановленню рекорду передувала підготовча робота.

Дейв Вілсон, офіційний суддя Книги рекордів Гіннеса, який займався спробою Белли встановити рекорд, та інженер-акустик підготували кімнату в будинку, де живе кішка, щоб заблокувати зовнішні шуми, і встановили записуючі пристрої, перш ніж тварина влаштувалася на своїй улюбленій подушці і почала муркотіти. Щоб встановити рекорд, Беллі потрібно було муркотіти голосніше за 50 децибел, і Вілсон сказав, що "результати були очевидні відразу".

Власниця кішки Ніколь Спінк дуже пишається своєю улюбленицею.

"Я дуже рада тому, що Белла побила світовий рекорд. Вона була супутницею нашої сім'ї протягом багатьох років — ми любимо її до нестями і дуже пишаємося її досягненнями. Ми завжди знали, що Белла дуже голосно муркоче — нам навіть доводиться збільшувати гучність, щоб почути телевізор поверх її муркотіння — і це завжди після їжі. Отже, коли ми побачили, що рекорд найгучнішого муркотіння у світі вільний, ми зрозуміли, що нам потрібно висунути Беллу вперед, і ми дуже раді, що зробили це", — каже жінка.

Вона додала, що сертифікат Книги рекордів Гіннеса займе чільне місце в будинку.

Раніше Фокус писав, що вчені розкрили таємницю того, як муркочуть кішки.