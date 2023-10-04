Використовують автопілот. Учені розкрили таємницю того, як муркочуть кішки

Результати нового дослідження кидають виклик широко поширеній думці про те, як нашим вихованцям вдається видавати ці характерні звуки.

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Люди і кішки живуть пліч-о-пліч тисячоліттями, проте нам все ще занадто мало відомо про їхню поведінку, життя та особливості. Наприклад, учені десятиліттями мізкують над тим, як кішкам вдається видавати характерне низьке муркотіння, пише Science Alert.

На щастя для нас, автори нового дослідження вважають, що їм нарешті вдалося розгадати цю таємницю. Основна проблема полягала в тому, що подібні низькочастотні звуки, як правило, видають більші тварини з довшими голосовими зв'язками. Але тепер учені думають, що знайшли ключ до характерного звуку цих пухнастих тварин.

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За словами фахівця з голосу Крістіана Гербста з Віденського університету в Австрії, який керував міжнародною групою дослідників, вони з колегами дійшли висновку, що характерне муркотіння кішок насправді налаштоване на автопілоті. Їхнє твердження, по суті, кидає виклик широко поширеній думці про те, що активні м'язові скорочення є причиною муркотіння.

Натомість автори дослідження вважають, що муркотіння є пасивною аеродинамічною поведінкою, яка автоматично триває після того, як мозок посилає ініціювальний сигнал. Передбачається, що низькочастотні вібрації голосових зв'язок включають особливий і незвично довгий голосовий режим.

Дослідники вважають, що спеціальні муркотливі подушечки у тварин працюють за принципами того, як люди видають низькі та скрипучі звуки, голосові зв'язки, що вібрують на дуже низькій частоті. Саме вони фактично і дозволяють котам муркотіти навіть попри те, що їхні голосові зв'язки набагато коротші за наші. Однак фактично вони використовують ті самі механізми, які зазвичай генерують високочастотні вокалізації, такі як нявкання.

Муркотливі подушечки являють собою колагенові та еластинові волокна, розташовані в сполучних тканинах голосових зв'язок у структурах, які у кішок глушать високі частоти зі звуків. За словами вчених, ці крихітні структури діаметром всього до 4 мм і раніше вже були виявлені у котів, проте їхня роль до цього моменту була незрозуміла.

Під час дослідження Гербст з колегами видалили гортані, в яких знаходилися голосові зв'язки, у 8 померлих домашніх кішок. Після вони стиснули голосові зв'язки разом і пропустили через них тепле і зволожене повітря — всі гортані видали муркотливий звук. При цьому м'язові скорочення або нейронна активність повністю була відсутня.

Таким чином учені дійшли висновку, що скорочення м'язів не є обов'язковим для муркотіння. Фактично структури сполучної тканини самі по собі можуть бути рушійною силою. Утім, автори дослідження зазначають, що це потребуватиме додаткових досліджень на живих кішках.

Водночас причина, через яку кішки муркочуть, усе ще залишається загадкою. Утім, кілька теорій існує: по-перше, це може вказувати на задоволеність, по-друге, може використовуватися кішками для заохочення подальшої взаємодії з людьми, по-третє, припускається, що муркотіння може бути механізмом зцілення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти на наших ноутбуках.