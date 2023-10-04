Используют автопилот. Ученые раскрыли тайну того, как мурлыкают кошки

Результаты нового исследования бросают вызов широко распространенному мнению о том, как нашим питомцам удается издавать эти характерные звуки.

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Люди и кошки живут бок о бок тысячелетиями, однако нам все еще слишком мало известно об их поведении, жизни и особенностях. Например, ученые десятилетиями ломают голову над тем, как кошкам удается издавать характерное низкое мурлыканье, пишет Science Alert.

К счастью для нас, авторы нового исследования полагают, что им наконец-то удалось разгадать эту тайну. Основная проблема заключалась в том, что подобные низкочастотные звуки, как правило, издают более крупные животные с более длинными голосовыми связками. Но теперь ученые думают, что нашли ключ к характерному звуку этих пушистых животных.

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По словам специалиста по голосу Кристиана Хербста из Венского университета в Австрии, руководившего международной группой исследователей, они с коллегами пришли к выводу, что характерное мурлыканье кошек в действительности настроено на автопилоте. Их утверждение, по сути, бросает вызов широко распространенному мнению о том, что активные мышечные сокращения являются причиной мурлыканья.

Вместо этого авторы исследования полагают, что мурлыканье является пассивным аэродинамическим поведением, которое автоматически продолжается после того, как мозг посылает инициирующий сигнал. Предполагается, что низкочастотные вибрации голосовых связок включают особый и необычно длинный голосовой режим.

Исследователи полагают, что специальные мурлыкающие подушечки у животных работают по принципы того, как люди издают низкие и скрипучие звуки, вибрируя голосовые связки на очень низкой частоте. Именно они фактически и позволяют котам мурлыкать даже несмотря на то, что их голосовые связки намного короче наших. Однако фактически они используют те же механизмы, которые обычно генерируют более высокочастотные вокализации, такие как мяуканье.

Мурлыкающие подушечки представляют собой коллагеновые и эластиновые волокна, расположенные в соединительных тканях голосовых связок в структурах, которые у кошек глушат высокие частоты из звуков. По словам ученых, эти крохотные структуры диаметром всего до 4 мм и ранее уже были обнаружены у котов, однако их роль до этого момента была непонятна.

В ходе исследования Хербст с коллегами удалили гортани, в которых находились голосовые связки, у 8 умерших домашних кошек. После они сжали голосовые связки вместе и пропустили через них теплых и увлажненный воздух — все гортани издали мурлыкающий звук. При этом мышечные сокращения или нейронная активность полностью отсутствовала.

Таким образом ученые пришли к выводу, что сокращение мышц не является обязательным для мурлыканья. Фактически структуры соединительной ткани сами по себе могут быть движущей силой. Впрочем, авторы исследования отмечают, что это потребует дополнительных исследований на живых кошках.

В то же время причина, по которой кошки мурлыкают, все еще остается загадкой. Впрочем, несколько теорий существует: во-первых, это может указывать на удовлетворенность, во-вторых, может использоваться кошками для поощрения дальнейшего взаимодействия с людьми, в-третьих, предполагается, что мурлыканье может быть механизмом исцеления.

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