Мужчина притворялся манекеном, чтобы обворовывать магазины и объедать кафе (фото)

Сначала мужчина "замирал" на витрине, а когда торгово-развлекательный центр закрывался, занимался кражами товаров и еды.

В Варшаве задержали 22-летнего парня, который притворялся манекеном. Он обворовывал магазины торгового центра пока его не заметила служба безопасности. Об этом сообщает сайт варшавской полиции.

Молодой человек гулял по ТРЦ, а когда тот должен был закрыться, забрался на витрину и застыл там с сумкой в руках, как манекен. Выстояв так нужное время, парень спустился и пошел на "охоту". Сначала он перекусил в одном из кафе, а дальше забрал ювелирные украшения в местном магазине. После кражи он снова подкрепился в том же кафе.

Парень увлекся своей выходкой, что на следующий день также продолжил совершать кражи. После того, как он постоял "манекеном" он перекусил в кафе торгово-развлекательного центра. Далее он направился в магазин одежды, где в примерочной "обменял" свою старую одежду на новую дизайнерскую, а после смены имиджа снова поел вволю в баре.

На этот раз ему не повезло, поскольку "незваного гостя" заметили и схватили сотрудники службы безопасности и вызвали полицию.

Установлено, что 22-летний парень также обворовывал квартиры местных жителей и совершал кражи в другой галерее, где после ее закрытия забрал деньги из нескольких касс и пытался похитить другие вещи.

Сотрудники отдела борьбы с имущественными преступлениями уже предъявили 22-летнему парню обвинение в краже со взломом. По ходатайству прокуратуры суд постановил временно арестовать его на 3 месяца. За эти преступления ему "светит" до 10 лет лишения свободы.

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