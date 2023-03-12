"Назвали Валерой": пограничники Беларуси обиделись на украинцев из-за манекена солдата РФ

По словам защитников границы, украинская сторона регулярно совершает "провокации против них с целью деморализации и психологического давления".

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Пограничники из Беларуси снова пожаловались на своих коллег из Украины. На этот раз им не понравился манекен, о чем пропагандистский государственный телеканал ОНТ снял сюжет.

На этот раз сотрудники на заставе "Глушковичи" Гомельского района на границе с Житомирской областью рассказали о тяжкой судьбе несения службы, так как по их словам украинские коллеги их постоянно оскорбляют и запугивают.

Беларуси говорят об агрессивных жестах, оскорбительных надписях, листовках, аудиозаписях на тему политики и даже звонки с угрозами. На этот раз пограничники испугались манекена по имени Валера, которого повесили украинские военные.

"Установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого украинские пограничники назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все с целью какого-то устрашения и психологического давления на военнослужащих, охраняющих государственную границу нашей страны", — пожаловался заместитель начальника пограничной заставы "Глушковичи" Владислав Зенкович.

Примечательно, что это далеко не первая жалоба от беларусов на украинцев.

6 января пограничники из Беларуси обиделись на "оскорбительные жесты" от украинских коллег. По их мнению украинская сторона ведет себя "провокационно" на госгранице. В качестве доказательства в сюжете демонстрируются кадры, на которых якобы украинский пограничник сначала машет рукой, а потом проводит по горлу.