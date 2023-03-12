"Назвали Валерою": прикордонники Білорусі образилися на українців через манекен солдата РФ

За словами захисників кордону, українська сторона регулярно здійснює "провокації проти них з метою деморалізації та психологічного тиску".

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Прикордонники з Білорусі знову поскаржилися на своїх колег із України. Цього разу їм не сподобався манекен, про що пропагандистський державний телеканал ОНТ зняв сюжет.

Цього разу співробітники на заставі "Глушковичі" Гомельського району на кордоні з Житомирською областю розповіли про тяжку долю несення служби, оскільки, за їхніми словами, українські колеги їх постійно ображають та залякують.

Білорусі говорять про агресивні жести, образливі написи, листівки, аудіозаписи на тему політики і навіть дзвінки з погрозами. Цього разу прикордонники злякалися манекена на ім'я Валера, якого повісили українські військові.

"Встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою. Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування та психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни", — поскаржився заступник начальника прикордонної застави "Глушковичі" Владислав Зенковіч.

Примітно, що це не перша скарга від білорусів на українців.

6 січня прикордонники з Білорусі образилися на "образливі жести" від українських колег. На їхню думку, українська сторона поводиться "провокаційно" на держкордоні. Як доказ, у сюжеті демонструються кадри, на яких нібито український прикордонник спочатку махає рукою, а потім проводить по горлу.