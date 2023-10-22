"Новый уровень любви": женщина рассказала, как эскорт спас ее брак

Австралийка Миша длительное время находилась в браке, который разрушался на глазах. Впрочем, ситуацию спасли услуги мужского эскорта.

Австралийка рассказала, как эскорт за 500 фунтов стерлингов спас ее брак. Об этом пишет Mirror.

34-летняя Миша вспомнила, что собиралась разводиться, но двухчасовое общение с эскорт-работником сблизило их с мужем. Женщина, которая сидела дома с детьми, была замужем 10 лет.

"Моя жизнь была идеальной на бумаге, но реальность была далека от истины", — призналась Миша.

"Я познакомилась со своим мужем на Tinder, когда мне было 24 года, и я искала любовь, но вскоре после этого забеременела. Мы хотели сохранить ребенка, все закрутилось, мы родили еще одного ребенка и купили хороший дом, но чего-то не хватало. Я полностью посвятила себя физически, эмоционально и умственно всем вокруг, кроме себя. У меня была низкая уверенность в своем теле, потому что у меня не было времени на упражнения", — добавила австралийка.

Также она вспомнила, как с годами они с мужем стали заниматься сексом только в пятницу вечером.

Фото иллюстративное Фото: Getty Images

Однако впоследствии женщина узнала, что существует мужской эскорт и решила попробовать его.

"Мне всегда было интересно, может ли один человек удовлетворить все мои потребности... Я встретила своего первого мужчину-эскорт в номере отеля в городе. Он брал 900 австралийских долларов (500 фунтов стерлингов) за два часа. Мой муж знал об этом на каждом шагу и поддерживал", — рассказывает австралийка.

Она вспоминала секс с работником эскорта как "эйфорию" и сказала, что он заставил ее чувствовать себя "электризованной" и "свободной", добавив: "Я ушла другим человеком. Меня гораздо меньше волновало то, что обо мне думают другие". По словам женщины, она неделями не могла "стереть с лица улыбку".

Фото иллюстративное Фото: Getty Images

Тем временем муж Миши также "экспериментировал", только с женским эскортом.

"Сначала я чувствовала себя виноватой, потому что принадлежу к меньшинству людей, которым нужно искать секс вне брака", — призналась она.

"Я думала, что со мной что-то не так. Но мой брак улучшился, у нас стало лучше общение, и это дало нам новый уровень любви и уважения. Я хочу быть с моим мужем очень долго. Нам просто нужны внешние связи", — добавила женщина.

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