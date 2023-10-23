"Пока мусор не разлучит нас": супружеская пара "устроила" необычную свадьбу на свалке

Айрис Хсуэ, активистка Greenpeace, и ее жених устроили свою "экологически чистую свадьбу" в январе и попросили своих гостей принести с собой контейнеры для сбора остатков пищи.

Тайваньская пара обнимается на фоне горы мусора на необычной свадебной фотографии, которая, как надеется невеста, заботящаяся об окружающей среде, отучит ее гостей выбрасывать ненужный мусор. Об этом пишет Philippine Star.

Айрис Хсуэ, активистка Greenpeace, и ее жених устроили свою "экологически чистую свадьбу" в январе и попросили своих гостей принести с собой контейнеры для сбора остатков пищи.

Решив, что показывать, а не рассказывать — более эффективный метод показать пример, супруги из Тайбэя провели фотосессию в поселке Пули уезда Наньтоу, где количество мусора, вывозимого на местную свалку, неуклонно растет на протяжении многих лет.

"Если кто-то из гостей не хочет брать с собой контейнер, я показываю ему фотографию и говорю: "Может, вы еще раз подумаете?" Я не знала, что это произведет такой фурор", — рассказала невеста, добавив, что в итоге снимки привлекли внимание местных СМИ.

С 1987 года на острове Тайвань с населением 23 млн человек действует программа по переработке мусора, в рамках которой перерабатывается более 50% бытовых отходов. Это один из самых высоких показателей в мире. Однако начальник санитарной службы поселка Пули Чен Чун-Хунг говорит, что количество мусора в поселке выросло в разы. В 1980-х годах оно составляло около 20 тонн в день, а сейчас — около 50.

С 1987 года на острове Тайвань с населением 23 млн человек действует программа по переработке мусора Фото: Chien-Ying Chiu

"Население у нас фактически уменьшается, но количество мусора растет с каждым годом", — рассказал он журналистам.

По словам Хсуэ, после того как их фотографии стали широко известны, ее друзья и родственники пообещали переосмыслить, сколько отходов они создают в своей повседневной жизни. Женщина только рада тому, что благодаря ее свадебным снимкам начался такой ажиотаж.

"Если есть возможность, мы должны брать с собой многоразовую посуду, кружки и контейнеры. Сократите свое потребление и избегайте одноразового использования пластика", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что слепая невеста закрыла гостям глаза, чтобы они поняли ее чувства. Изначально женщина хотела, чтобы ее друзья и родственники видели, как она идет к алтарю. Однако вместо этого Люси Эдвардс решила, что им будет лучше испытать ту "горькую сладость", которую она испытывала последние 10 лет.

Также стало известно, что невеста устроила скандал из-за гостей, смотревших телевизор. Девушка была расстроена, когда вместо того, чтобы наслаждаться свадебным торжеством, ее гости решили посмотреть боксерский поединок. Она попросила мужа прекратить это, но он отказался.