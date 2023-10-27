"Люди меня ненавидят": девушка победителя лотереи высморкалась в 500 евро (видео)

Бывший мошенник после победы в лотерее уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,6 миллиона долларов в первый месяц. Недавно он провел время в обществе своей возлюбленной.

42-летний бывший мошенник Курсат Йилдирим из Германии, выигравший в лотерею чуть более 10 миллионов долларов, начал встречаться с офицером полиции, которая познакомилась с бывшим заключенным, когда его остановили за превышение скорости. Об этом пишет Daily Star.

Миллионер и его подруга по имени Кэндис подверглись нападкам лодей за видео, которое должно было высмеять ненавистников пары в интернете, но все обернулось не так как они ожидали.

Мужчина, выигравший огромный приз в лотерею, подвергся насмешкам после того, как в сети появилось видео, на котором его девушка сморкается в деньги. На видеозаписи она сморкается купюрой в 500 евро и делает вид, что ей грустно. Курсат Йилдирим выиграл в немецкой лотерее 9,9 миллиона евро.

"Мир так жесток ко мне. Все меня раздражают. Люди в интернете меня ненавидит! У вас не найдется для меня салфетки?" — спрашивает Кэндис у своего возлюбленного.

Парень достает из кармана купюру в 500 евро и протягивает ей, а она вытирает ею слезы. 36-летняя женщина говорит: "Спасибо. Это так грустно".

Женщина высморкалась в 500 евро Фото: Newsflash

Затем она кладет купюру деньги в карман, и просит другую, ведь она все еще плачет. Он достает еще одну крупную купюру, и она высмаркивается в нее.

"Ненавистники, занимайтесь тем, что вам нравится. Всем остальным — не воспринимайте это слишком серьезно", — подписала пара свое видео.

Как сообщается, запись была сделана для того, чтобы высмеять интернет-ненавистников, критикующих мужчину за то, что он спустил огромную часть своего лотерейного приза всего через 13 месяцев после своего выигрыша. Однако это вызвало еще больший гнев среди людей. Их засыпали в комментариях эмодзи с лицом клоуна. Многие люди писали, что скоро деньги закончатся и поведение Курсата быстро изменится.

Кэндис работает офицером полиции и остановила Чико за превышение скорости Фото: Newsflash

Поклонники в Instagram, число которых все больше приближается к миллиону, надеются, что Чико использует свою новую популярность себе во благо и перестанет попадать в скандальные ситуации.

После освобождения и последующего выигрыша в лотерею счастливчик пустился в безумные траты и всего за месяц потратил 1,6 миллиона долларов на покупку V8 Ferrari 448 Pista и Porsche Turbo S Cabriolet, а также особняка для их хранения. Мужчина также потратил немало денег на домашнего аллигатора и многочисленные покупки в магазинах класса люкс.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина получил огромную сумму в результате банковской ошибки. Урслаан Хан ложился спать, имея на своем счету всего 1 фунт стерлингов. Однако проснувшись он увидел, что получил деньги предназначенные для другого клиента.

Также стало известно, что мужчина ради шутки купил лотерейный билет и стал миллионером. Счастливый победитель думал, что подобная ситуация может произойти с любым другим человеком, но только не с ним. Теперь он планирует купить дом и сделать грамотные инвестиции.