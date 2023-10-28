В Бразилии таксист-женщина приняла роды у пассажирки на заднем сиденье (фото, видео)

Во время поездки у 21-летней Сэнди, которая находилась на восьмом месяце беременности, неожиданно начались схватки. И водитель Иаре Аленкар душ Сантуш пришлось принимать роды.

Бразильский водитель Uber приняла роды на заднем сиденье своей машины. Иара Аленкар душ Сантуш рассказала, как ей "за считанные секунды" пришлось переквалифицироваться в акушерку. Об этом сообщает The Daily Mail.

30-летняя водитель такси согласилась подвезти мать с дочерью из дома в больницу в городе Бразилия. Во время поездки у 21-летней Сэнди, которая находилась на восьмом месяце беременности, неожиданно начались схватки.

На опубликованных кадрах видно, что женщина действовала быстро и помогла ребенку появиться на свет на заднем сиденье машины.

Поняв, что пассажирка рожает, водитель сразу же остановила машину

На видео можно видеть женщину во время родов на заднем сиденье, а спустя время таксистка уже держала ребенка на руках, чтобы позволить матери отдохнуть.

Женщина рожает в машине такси

"Я прошла путь от водителя до акушера за считанные секунды. Знала, что ей было больно, но не думала, что роды пройдут быстро", — рассказала Иара журналистам.

"Не думали, что не останется времени, чтобы успеть добраться до больницы. Но ребенок не хотел ждать…" — отметила она.

Маленькому Юре Адриану понадобилось всего несколько минут, чтобы появиться на свет.

Роды в такси

Трое в машине находились всего за несколько метров от больницы, водитель остановила машину и посигналила, чтобы предупредить медиков.

Сообщается, что пуповина обвила шею мальчика, и таксист осторожно освободила новорожденного.

По словам "акушерки", она не чувствовала страха и все еще потрясена произошедшим.

Мальчик, родившийся в такси Мальчик, родившийся в такси

Позже врачи перерезали пуповину. Мать с ребенком пошли на осмотр в больницу, а таксист продолжила работу.

Отец ребенка 31-летний Майкл Адриан, рассказал местным СМИ, что благодарен водителю за помощь.

"Думаю, что водитель была послана Богом, потому что не у каждого столько сострадания. Машина после родов была грязной, а она даже не взяла плату за проезд", — сказал отец ребенка, добавив, что ждет того момента, когда можно будет увезти жену с ребенком из больницы. Опять же на такси.

Напомним, что в Китае обезьяна похитила у родителей трехлетнюю девочку и утащила ее на скалу. Поиски продолжались несколько часов.

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