"Рад, что остался жив": ютубер побывал в жуткой заброшенной психиатрической лечебнице (видео)

Блогер Дэн Белл известный своими сериалами ужасов. Среди его наиболее известных проектов — Dead Mall и Dead Motel. Недавно одну из его жутких историй вспомнили в сети.

Городской исследователь Дэн Белл из США отправился в жуткую заброшенную психиатрическую лечебницу, чтобы показать ее своим зрителям изнутри, но только вернувшись домой, он обнаружил, что, возможно, был не один. Об этом он рассказал в своем ролике на YouTube.

История произошла еще в 2014 году, однако недавно ее вспомнил подкастер мистер Баллен. Дэн Белл, посетивший заброшенную психиатрическую лечебницу, продрог до костей, когда пересматривал отснятый материал после возвращения домой.

Блогер поделился своими впечатлениями в видеоролике на YouTube под названием A Place of Nightmares.

"Мы находимся внутри заброшенного приюта, который когда-то использовался для лечения детей с умственной отсталостью. Вероятно, это учреждение прекратило свою деятельность где-то в 1990-х годах, а в 2000-х годах было сдано в аренду какой-то другой организации, и теперь оно просто заброшено и разваливается", — рассказывал Дэн.

Однако дальше у него появляется предположение, что это не совсем заброшенная больница.

"Я думаю, что бывший пациент вернулся в этот дом и живет здесь в одной из комнат наверху", — предположил ютубер.

В какой-то момент на двери появляется тень, которая затем исчезает Фото: This is Dan Bell

Две леденящие душу детали в видеозаписи Дэна, которые были замечены после его возвращения домой, показывают, что он почти наверняка был прав. В какой-то момент на двери появляется тень, которая затем исчезает.

"Кто-то стоит в дверном проеме, а я его не вижу, я не видел его тени. Я, наверное, смотрел вверх и влево или еще куда-нибудь, чтобы всегда быть начеку, если кто-то приближается ко мне. Мне очень неприятно об этом вспоминать, потому что, когда я увидел это, придя домой, я подумал: вот это да. Надеюсь, вам понравится это видео. Я рад, что остался жив", — говорит Дэн в закадровом тексте своего ролика.

Блогер Дэн Белл известный своими сериалами ужасов Фото: This is Dan Bell

Позже один из его зрителей добавил несколько тревожных подробностей.

"Мне было очень интересно узнать об этом доме после того, как я увидел его, поэтому я провел небольшое исследование. Там жил бездомный, и соседи давали ему еду… возможно, именно этот запах еды вы ощущали во время ночного визита. Он начал выходить из-под контроля, нападать на детей и разбивать их комнаты, поэтому его выгнали и вычистили весь дом. Если вы посмотрите обновленный видеоролик о доме, то сейчас он совершенно пуст, нет запертых дверей и заколоченных окон. При этом вам очень повезло, что он не напал на вас", — написал он.

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