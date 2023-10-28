Задолжала тысячу долларов: невестка выселяет свекровь за неуплату арендной платы

Свекровь отказывалась платить аренду и предлагала вместо этого убирать помещение, рассказала невестка. Невестка не согласилась, потому что ей нужно платить ипотеку.

Свекровь поселилась в доме семьи сына, но не пришла к согласию с невесткой. Невестка ожидала, что мать мужа будет платить арендную плату. Однако женщина задерживала оплату и в итоге задолжала тысячу долларов. О деталях ситуации написала владелица жилья в сети Reddit.

Женщина под ником hippiechiq коротко поделилась своей историей. По ее словам, они с мужем приобрели квартиру в ипотеку, причем покупка состоялась именно на ее имя. Мать мужа сначала жила отдельно, но потом переселилась к ним. При этом сын уверял, что с ней никогда не будет проблем, а он "мечтает жить с ней в одном доме". Наконец пришли к согласию, что мать будет платить арендную плату, подписали соответствующее соглашение и она переехала.

Первые несколько месяцев свекровь платила, но неравномерно. Например, могла внести одновременно большую сумму за несколько месяцев вперед. А потом — задерживала выплаты или платила мало. Владелица квартиры соглашалась подождать. Однако позже увидела, что денег так и не будет. Между тем долг вырос до тысячи долларов, указала она в своей заметке.

Позже выяснилось, что свекровь была безработной, проживая с семьей сына, хотя говорила обратное. Кроме того, в определенный момент заявила, что хотела бы платить другим способом — например, убирая квартиру. Однако невестке этот вариант не подошел — она составила "Письмо о выполнении требований" и предложила мужу его передать по назначению.

Муж не передал матери документ, согласно которому она должна была бы заплатить аренду. Также он не соглашается просить ее освободить комнату. С другой стороны, он не хочет сдавать комнату кому-то другом: ему удобно, "потому что хочет своей частной жизни и прогулки вокруг голым и иметь все пространство для себя".

Между тем женщина едва выплатила деньги за обучение, сейчас работает на ипотеку и хотела бы несколько облегчить финансовое бремя. Поэтому она обратилась к другим людям за советом. В сети она услышала разные мнения: советовали поговорить с мужем, самостоятельно вручить требование о выплате средств или принудительно выселить из арендованной комнаты.

Напоминаем, ранее в сети публиковали истории о спорах свекровей с женами сыновей. В одном случае свекровь требовала оплатить треть средств за подаренную кофеварку. В другом — требовала деньги за уборку квартиры во время родов невестки.