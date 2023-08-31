"Вопрос принципа": свекровь требует от женщины вернуть часть денег за свой подарок

Женщина получила в подарок от матери своего мужа кофеварку. Впоследствии оказалось, что свекровь потратила на технику больше, чем планировала, и требует компенсации.

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Невестка отказывается возвращать более трети суммы, потраченной на подарок ей. Это вызвало возмущение у мужа женщины и его матери. Своей историей она поделилась на онлайн-форуме Reddit.

"Свекровь купила мне новую кофеварку. Я не знаю, почему, поскольку та, которая у меня есть, все еще работает нормально, но я согласилась", — рассказала женщина.

Однако позже выяснилось, что невестка должна "компенсировать" за свой подарок 30 долларов, то есть более тысячи гривен. Как объяснила свекровь, она планировала потратить только 50 долларов, но не нашла кофемашину дешевле 80 долларов. Автор поста подчеркнула, что она не просила кофеварку.

"Это меня смутило, потому что, если она планировала вложить только определенную сумму в подарок, то почему бы не отказаться от идеи кофеварки и купить что-то, что на самом деле стоит 50 долларов? Она заявила, что ей все равно на большие расходы, если это принесет мне удовольствие. Я четко сказала, что если тебе все равно, ты не будешь просить заплатить дополнительные 30 долларов. Она ответила, что это просто вопрос принципа", — передала женщина.

Позже свекровь обратилась к сыну и напомнила через него, что ждет компенсацию. Она пообещала забрать кофемашину, если не получит компенсацию за слишком дорогой подарок. В ответ невестка заявила, что отдавать деньги не собирается и готова вернуть технику.

"Мой муж не соглашается с этим, потому что он "привязался" к машине, что бы это ни значило. Я сказала своему мужу, если он хочет оставить машину, то он должен дать своей маме деньги", — описала женщина.

Однако мужчина компенсировать расходы своей матери не захотел, обвинив избранницу в эгоизме. По его мнению, женщина все усложняет и должна заплатить 30 долларов за кофеварку, которую получила в подарок.

"Мне трудно понять, в чем я ошибаюсь, поэтому я пришла сюда", — написала автор поста.

Напомним, 30 августа мужчина поделился на форуме историей ссоры с мамой своей девушки. Причиной конфликта стал приятный сюрприз, который пользователь решил сделать в семейной поездке.

Состоятельный мужчина, который воспитывал пасынка с 10 лет, решил лишить его наследства. Он решил оставить свой капитал биологическим детям, за что был раскритикован близкими.