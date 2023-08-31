"Не велика проблема": мужчина оставил родителей любимой "гнить в автобусе", чтобы сделать сюрприз

Мужчина решил приятно удивить свою девушку в аэропорту, однако вскоре был раскритикован ее мамой за эгоизм. Теперь он допускает, что мог ошибиться со временем и местом для "особого сюрприза".

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Мужчина повысил класс билетов для себя и любимой в семейном путешествии, за что был обвинен ее родственниками в эгоизме. Историей неудачного сюрприза он поделился 30 августа на форуме Reddit.

Пользователь объяснил, что он "большой парень" и предложил участникам дискуссии представить себе игроков в регби. Из-за своих габаритов, а также проблем с коленями и поясницей, мужчина вынужден постоянно покупать лучшие билеты для рабочих путешествий самолетом.

"Моя работа компенсирует расходы на перелеты, но они платят только за базовое место, любые повышения класса идут из собственного кармана. К счастью, я достаточно прилично зарабатываю на жизнь, поэтому в основном ищу повышение класса до эконом-комфорта или даже бизнес-класса", — объяснил он.

Мужчина отметил, что если имеет достаточное количество бонусов в авиакомпании или летит достаточно дешевым рейсом, то берет билеты в первый класс. Однако он позволяет это себе только в случаях перелетов на большое расстояние, в региональных же рейсах несмотря на габариты садится в "эконом".

Склонность повышать себе комфорт привела к конфликту во время семейного путешествия. Мужчина, его возлюбленная и ее родители решили отправиться в совместную поездку. Пара платила за дорогу, которая должна была длиться семь часов, самостоятельно. Молодые люди летели самолетом, а родители ехали автобусом. Пользователь предупредил всех, что берет билеты в бизнес-класс, и все с этим согласились.

"Но на самом деле я готовил кое-что иное. Диана никогда не летала первым классом, и в качестве особого сюрприза для нее я обновил наши места до первого класса и сказал ей в аэропорту", — рассказал он.

Мужчина был взволнован. Когда пара добралась до аэропорта и вызвали пассажиров первого класса, он сказал девушке собираться. Диана удивилась и ответила, что посадку еще не объявили. Тогда любимый попросил ее внимательнее рассмотреть свой талон. Она была ошеломлена, когда поняла, что будет лететь на лучших местах в самолете.

Однако когда пара вышла из самолета, оказалось, что мать Дианы сердита. Она сказала, что мужчина оставил родственников своей избранницы "гнить в автобусе".

"Честно говоря, ее отец не очень волновался, он сказал, что спал всю дорогу. Потом он сказал жене, что тоже бы оставил нас, если бы имел деньги", — вспомнил пользователь.

Однако мать девушки убеждена, что все должны были добираться в первом классе самолетом или тоже все — в "экономе". Она заявила, что сюрприз получился нечестным и некрасивым.

"Она сказала, что я мог бы по крайней мере выбрать эконом-комфорт или бизнес-класс для всех, а не быть эгоистом", — передал мужчина.

Позже Диана также сказала, что сюрприз был приятным, но стоило подождать поездки без родителей.

"Я все еще не думаю, что это большая проблема, но я ошибался в прошлом", — подчеркнул мужчина.

Он отметил, что обычно мать его девушки "приятный человек".

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