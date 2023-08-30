Оставили гнить: блогер показал заброшенный особняк в США с роскошными вещами внутри (видео)

Здание было построено местным хирургом, имевшим несколько медицинских офисов. Врач перевез свою семью в этот дом еще на стадии строительства, однако всего через шесть месяцев он и его 15-летний сын погибли в авиакатастрофе.

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Городской исследователь Джереми обнаружил заброшенный особняк стоимостью 10,5 млн фунтов стерлингов, расположенный на северо-востоке Америки, в котором были оставлены нераспечатанные дизайнерские туфли и ржавеющие автомобили класса люкс. Об этом пишет The Mirror.

Кинорежиссер и фотограф JeremyXplores наткнулся на особняк на северо-востоке Америки, в котором были брошены предметы роскоши стоимостью в сотни и тысячи фунтов стерлингов. Побывав внутри он обнаружил нераспечатанную коллекцию дизайнерской обуви стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов, оставленную с 2016 года, а также роскошные автомобили стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов, брошенные ржаветь.

Дом с 10 спальнями и 11 ванными остался недостроенными после того, как владелец погиб. На снимках видны оставленные старинные автомобили, в том числе Volkswagen Bug и Mercedes Benz, а также впечатляющая коллекция обуви: Chanel, Christian Louboutin и Nike Air Max, все еще находящиеся в покрытых пылью коробках.

Ржавеющие автомобили класса люкс Фото: mediadrumimgaes/JeremyXplores

Дом площадью 27 000 кв. футов был построен местным хирургом, имевшим в этом районе несколько медицинских офисов. Врач перевез свою семью в этот дом еще на стадии строительства, однако всего через шесть месяцев он и его 15-летний сын погибли в авиакатастрофе.

Зона бассейна и джакузи превратилась в большую заросшую теплицу

Блогер пояснил, что после катастрофы многомиллионный полис страхования жизни хирурга был аннулирован после того, как он не выплатил страховой взнос за три месяца до его смерти.

"Вся финансовая поддержка семьи была прекращена, а долг за особняк по-прежнему составлял более 8 млн фунтов стерлингов, не говоря уже о том, что ипотечный кредит составлял ошеломляющие 50 000 фунтов стерлингов в месяц. Поскольку здание было не достроено, о продаже его тому, у кого хватило бы денег, времени и видения, чтобы завершить сложное строительство, не могло быть и речи. Потребовалось всего три месяца, чтобы банк наложил арест на имущество", — рассказал Джереми.

Зона бассейна и джакузи превратилась в большую заросшую теплицу Фото: mediadrumimgaes/JeremyXplores

По его словам, тайна этого особняка заключается в огромном количестве ценностей, оставшихся внутри, включая роскошные автомобили, мебель, дорогую дизайнерскую одежду и многое другое. Обойдя весь особняк, фотограф вскоре понял, что он не один: в здании находился бездомный.

В доме была найдена коллекция роскошной обуви, включая Chanel

Джереми отметил, что люди обычно реагируют так же, как и он, когда впервые обнаружил этот мега-особняк: они испытывают абсолютное изумление и в то же время печаль за семью и дом, который начала "поглощать" природа.

Коллекция дизайнерской обуви стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов Фото: mediadrumimgaes/JeremyXplores

"Прекрасно видеть, как люди сопереживают семье и шокированы тем, что такой удивительный дом, в котором осталось столько ценностей, оказался заброшенным. Некоторые люди также не верят, утверждая, что эти снимки являются постановочными, а история сфабрикована. В каждом месте, где я публикую свои работы, всегда найдется несколько человек, который не может осознать печальную реальность того, что на самом деле можно найти брошены вещи даже самых астрономических масштабов, будь то историческая, денежная или сентиментальная ценность", — добавил блогер.

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Также стало известно, что в городе все люди живут в гигантской башне под одной крышей. Сейчас в 14-этажном здании, известном как Begich Towers, проживает около 85% жителей. В комплексе расположено 150 квартир, и он был создан для того, чтобы никто не выходил на улицу в суровые зимние месяцы.