Залишили гнити: блогер показав покинутий особняк у США з розкішними речами всередині (відео)

Будівлю збудував місцевий хірург, який мав кілька медичних офісів. Лікар перевіз свою сім'ю в цей будинок ще на стадії будівництва, проте всього через шість місяців він і його 15-річний син загинули в авіакатастрофі.

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Міський дослідник Джеремі виявив занедбаний особняк вартістю 10,5 млн фунтів стерлінгів, розташований на північному сході Америки, в якому було залишено нероздруковані дизайнерські туфлі та автомобілі класу люкс, що почали ржавіти. Про це пише The Mirror.

Кінорежисер і фотограф JeremyXplores натрапив на особняк на північному сході Америки, в якому були кинуті предмети розкоші вартістю в сотні та тисячі фунтів стерлінгів. Побувавши всередині він виявив нерозпечатану колекцію дизайнерського взуття вартістю 10 тисяч фунтів стерлінгів, залишену з 2016 року, а також розкішні автомобілі вартістю 80 тисяч фунтів стерлінгів, кинуті іржавіти.

Будинок із 10 спальнями й 11 ванними залишився недобудованим після того, як власник загинув. На знімках видно залишені старовинні автомобілі, зокрема Volkswagen Bug і Mercedes Benz, а також дивовижну колекцію взуття: Chanel, Christian Louboutin і Nike Air Max, які все ще перебувають у покритих пилом коробках.

Автомобілі класу люкс, що іржавіють Фото: mediadrumimgaes/JeremyXplores

Будинок площею 27 000 кв. футів побудував місцевий хірург, який мав у цьому районі кілька медичних офісів. Лікар перевіз свою сім'ю в цей будинок ще на стадії будівництва, проте всього через шість місяців він і його 15-річний син загинули в авіакатастрофі.

Зона басейну і джакузі перетворилася на велику зарослу теплицю

Блогер пояснив, що після катастрофи багатомільйонний поліс страхування життя хірурга було анульовано після того, як він не виплатив страховий внесок за три місяці до його смерті.

"Уся фінансова підтримка сім'ї була припинена, а борг за особняк, як і раніше, становив понад 8 млн фунтів стерлінгів, не кажучи вже про те, що іпотечний кредит становив приголомшливі 50 000 фунтів стерлінгів на місяць. Оскільки будівля була не добудована, про продаж її тому, у кого вистачило б грошей, часу і бачення, щоб завершити складне будівництво, не могло бути й мови. Знадобилося всього три місяці, щоб банк наклав арешт на майно", — розповів Джеремі.

Зона басейну і джакузі перетворилася на велику зарослу теплицю Фото: mediadrumimgaes/JeremyXplores

За його словами, таємниця цього особняка полягає у величезній кількості цінностей, що залишилися всередині, включно з розкішними автомобілями, меблями, дорогим дизайнерським одягом і багатьом іншим. Обійшовши весь особняк, фотограф незабаром зрозумів, що він не один: у будівлі перебував бездомний.

У будинку було знайдено колекцію розкішного взуття, включно з Chanel

Джеремі зазначив, що люди зазвичай реагують, так само як і він, коли вперше виявив цей мегаособняк: вони відчувають абсолютне здивування і водночас сум за сім'ю і будинок, який почала "поглинати" природа.

Колекція дизайнерського взуття вартістю 10 тисяч фунтів стерлінгів Фото: mediadrumimgaes/JeremyXplores

"Чудово бачити, як люди співпереживають сім'ї й шоковані тим, що такий дивовижний будинок, у якому залишилося стільки цінностей, виявився покинутим. Деякі люди також не вірять, стверджуючи, що ці знімки є постановчими, а історія сфабрикована. У кожному місці, де я публікую свої роботи, завжди знайдеться кілька людей, які не можуть усвідомити сумну реальність того, що насправді можна знайти покинуті речі навіть найастрономічніших масштабів, чи то історична, грошова, чи то сентиментальна цінність", — додав блогер.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка жила в поїздах, тому що це дешевше, ніж наймати квартиру. Після закінчення навчання дівчина відмовилася від життя на рейках і вирішила жити на колесах. Вона перетворила свій фургон 2015 року випуску на крихітний будинок і ні про що не шкодує.

Також стало відомо, що в місті всі люди живуть у гігантській вежі під одним дахом. Зараз у 14-поверховій будівлі, відомій як Begich Towers, проживає близько 85% жителів. У комплексі розташовано 150 квартир, і він був створений для того, щоб ніхто не виходив на вулицю в суворі зимові місяці.