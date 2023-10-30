Актеры вместо гостей: женщина, втайне от мужа, вышла замуж за троих мужчин ради денег

Когда женщина была с одним мужем, она говорила остальным, что едет на стажировку в компанию, в которой работала. Одному мужчине она пообещала родить близнецов.

Жительница Китая, уже состоящая в браке, вступила в новый союз с другими мужчинами с целью получения финансов и свадебных подарков. Об этом пишет SCMP.

35-летняя жительница восточной китайской провинции Цзянсу по фамилии Чжоу состояла в законном браке и воспитывала дочь, когда начала встречаться с другими мужчинами.

С тремя своими потенциальными "мужьями" (их фамилии Луо, Чжан и Сюй) она познакомилась на работе или в интернете. Она умело скрывала эти отношения от своего настоящего мужа, который занимался бизнесом и редко появлялся дома. Чжоу называла их вымышленными именами, встречалась с ними в течение нескольких месяцев, а затем предлагала им жениться на ней.

Чтобы избежать официальной регистрации брака, она солгала, что ее дом попал под снос и ей необходимо остаться незамужней, чтобы получить государственную компенсацию. Однако она предлагала провести свадебную церемонию, чтобы получить подарки и деньги.

На церемониях все родственники и друзья с ее стороны были нанятыми ею актерами. В последующие годы она продолжала нанимать некоторых из них для посещения домов в качестве гостей.

Когда Чжоу была с одним мужем, она говорила остальным, что едет на стажировку в компанию, в которой работала.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Чжан Сюэтин, помощник прокурора Нанкинской народной прокуратуры Лишуй, заявил журналистам, что Чжоу "хорошо выглядела и умела притворяться". Она обманом выманила у трех мужчин в общей сложности 660 тысяч юаней (92 тысячи долларов). В прошлом году женщина попыталась выманить у Чжана, одного из своих "мужей", еще больше денег, сообщив ему, что собирается родить ему близнецов — мальчика и девочку. После этого мужчина навел справки о Чжоу и выяснил, что она состоит в законном браке. Мужчина сразу же обратился в полицию.

Местная прокуратура возбудила уголовное дело против китаянки. За мошенничество ей грозит не менее 10 лет лишения свободы, поскольку речь идет о крупной сумме денег. Узнав о ее поступке, законный муж Чжоу в апреле развелся с ней.

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