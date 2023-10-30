"Подарок" урагана: во Флориде в домашнем пруду плавает аллигатор без передних лап

По словам местных жителей, аллигатор-инвалид ведет себя прилично и дружит с местными черепахами.

Аллигатор появился в пруду одной из семей в штате Флорида после урагана "Иэн", обрушившегося в сентябре 2022 года. Об этом пишет Newsweek.

Огромная рептилия завоевала расположение семьи после того, как подружилась с их черепахами.

"Аллигатор, которого они назвали Нубс, оказался в пруду родителей (пользователя Reddit. — Ред.) в Форт-Майерсе, штат Флорида, после урагана "Иэн"… Похоже, он давно потерял две передние конечности. И теперь каждый день тусуется с черепахами (родителей. — Ред.)", — гласит подпись к посту в группе r/mildlyinteresting на Reddit.

Владельцы пруда не слишком удивились, потому что на протяжении многих лет они время от времени видели в пруду аллигаторов. Нубс, по их мнению, выживает за счет лягушек и мелких рыбешек, живущих в пруду.

Аллигатор обычно дислоцирует под мостом.

Аллигаторы во Флориде — что известно

Аллигаторов можно встретить в 67 округах Флориды. Они населяют болота, реки и озера штата. Многие из них живут в непосредственной близости от людей, что обусловлено значительным ростом населения в последние годы. Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды (FWC) акцентирует внимание, что существует множество способов, благодаря которым люди в штате могут сосуществовать с аллигаторами и минимизировать риск получения травмы от них.

Нападения аллигаторов на людей, особенно со смертельным исходом, довольно редки во Флориде и обычно происходят, когда речь идет о какой-либо добыче этих огромных рептилий или когда люди неосмотрительно попадают в места их плотного обитания.

Согласно статистическим данным FWC, в 2021 году во Флориде произошло семь крупных и два незначительных укуса аллигатора. Серьезными считаются укусы, требующие медицинской помощи для лечения травм пострадавших, тогда как легкие раны определяются как поверхностные и обычно требуют только первой помощи.

По данным центра "Аквариум Ки-Уэста", где представлены экспонаты из кожи аллигатора, аквариумы с медузами, места кормления акул, заповедники морских черепах и сенсорный аквариум, аллигаторы могут вырасти в среднем до 800 фунтов (более 362 килограммов) и 13 футов (почти 400 сантиметров) в длину. Самцы, как правило, крупнее самок, а самый крупный из когда-либо зарегистрированных аллигаторов имел размеры 17 футов 5 дюймов (более 530 сантиметров), по данным национального парка "Эверглейдс".

Напомним, Фокус писал о том, что огромный аллигатор попытался залезть в дом по стене.

Кроме того, Фокус поделился, что миллионер Курсат "Чико" Йилдирим хочет стать актером и купил домашнего аллигатора.