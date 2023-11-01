"Охота на привидений": президент Филиппин рассказал о духах в старинном замке семьи (видео)

Фердинанд Маркос-младший вспомнил моменты, когда люстра качалась, а стулья перемещались самостоятельно. По его словам, во дворце Малакананга постоянно царила атмосфера, будто кто-то постоянно следит за тобой.

Президент Филиппин, Фердинанд Маркос-младший, признался, что в своем детстве неоднократно сталкивался с явлениями сверхъестественного в старинном замке своего отца, бывшего главы государства Фердинанда Маркоса-старшего. Об этом пишет газета Inquirer.

Он поделился воспоминаниями о том, как вместе с друзьями "охотился на привидений" и привел несколько примеров.

Президент Филиппин вспомнил моменты, когда люстра качалась, а стулья перемещались самостоятельно. По его словам, во дворце Малакананга постоянно царила атмосфера, будто кто-то постоянно следит за тобой.

"Один из приятелей собирался открыть туалет, но до того, как он взялся за ручку двери, она сама распахнулась. Мы закричали", — вспоминает Маркос.

Он переехал во дворец, когда его отец пришел к власти в стране. Тогда ему было всего 7 лет. Маркос-старший управлял Филиппинами с 1965 по 1986 год и был свергнут в ходе военного переворота. Издание отмечает, что этот период оставил неизгладимый след в истории страны, считаясь одним из самых трудных.

Маркос-младший занял пост президента в 2022 году.

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