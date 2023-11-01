"Лучший в мире начальник": бизнесмен оплатил отдых 1200 своих сотрудников в Диснейленде

Это не первый раз когда Кен Гриффин отмечает юбилей компании с грандиозным размахом. В прошлом году "большой босс" профинансировал аналогичный праздник для своих 10 000 сотрудников из США и Европы.

Бизнесмен из Великобритании был назван "лучшим в мире начальником" после того, как организовал для всех своих сотрудников, их супругов и членов их семей поездку в Диснейленд в Токио, оплатив все расходы. Об этом пишет Daily Star.

Генеральный директор компаний Griffin Citadel и Citadel Securities Кен Гриффин отметил юбилей компании грандиозным праздником. Он оплатил трехдневное совещание для сотрудников шести офисов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

55-летний Кен Гриффин также подарил всем своим 1200 сотрудникам и членам их семей поездку в Walt Disney World в Японии, оплатив все их расходы. Знаменитый парк аттракционов посетили почти 300 детей сотрудников.

Компания Griffin предоставляет экспресс-пропуска в Walt Disney World Tokyo, Tokyo Disneyland и DisneySea. Это означает, что им не придется стоять в очереди на все популярные аттракционы, включая "Космическую гору", "Пиратов Карибского моря" и "Большую гору Грома".

Издание отмечает, что стоимость однодневных пропусков на эти карусели составляет от 7 900 иен (1 898 гривен) до 10 900 иен (2618 гривен). Однодневный абонемент для всех сотрудников и членов их семей обошелся генеральному директору более чем в 3 169 907 гривен и это только для 1200 рабочих. В эту цифру не входят их супруги и дети. Не учтены также дополнения к "быстрым пропускам", позволяющие миновать очереди.

Walt Disney World в Японии

На официальной вечеринке по случаю юбилея Гриффин также удивил сотрудников выступлениями Maroon 5, Кельвина Харриса, Карли Рэй Джепсен, DJ Diplo и Coldplay. Ранее они уже устраивали другие грандиозные торжества.

В прошлом году "большой босс" профинансировал аналогичный праздник для своих сотрудников из США и Европы, которых он отправил в Walt Disney World в Орландо. В декабре компания оплатила сотрудникам перелет в Нью-Йорк, Хьюстон, Париж, Цюрих и другие города. Были оплачены гостиницы, билеты в парки, питание и многое другое для более чем 10 000 сотрудников и членов их семей.

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