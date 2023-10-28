Хотела купить кофе: "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов

Женщина, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину она обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.

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Жительница Южной Каролины (США), которая решила не называть свое имя, рассказала, что "предчувствие" заставило ее купить скретч-лотерейный билет, который принес ей джекпот в размере 2 млн долларов. Об этом пишет UPI.

Женщина не планирует сильно менять свою жизнь в связи с обретенным богатством.

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Жительница Гринвилла рассказала сотрудникам отдела образовательных лотерей Южной Каролины, что она зашла в магазин Express на White Horse Road, чтобы купить чашку кофе, а в итоге купила скретч-билет Fastest Road to $2,000,000.

"У меня просто было предчувствие. Я назвала это шестым чувством", — рассказала женщина о своем порыве купить билет.

Выехав со стоянки, она стерла защитный экран билета в машине и обнаружила, что стала обладательницей выигрыша в 2 млн доллара.

"Я потеряла дар речи", — вспоминает победительница.

По словам счастливой американки, она не планирует сильно менять свою жизнь в связи с обретенным богатством.

"Я все еще работаю. Просто буду больше экономить", — добавила женщина.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина получил огромную сумму в результате банковской ошибки. Урслаан Хан ложился спать, имея на своем счету всего 1 фунт стерлингов. Однако проснувшись он увидел, что получил деньги предназначенные для другого клиента.

Также стало известно, что мужчина ради шутки купил лотерейный билет и стал миллионером. Счастливый победитель думал, что подобная ситуация может произойти с любым другим человеком, но только не с ним. Теперь он планирует купить дом и сделать грамотные инвестиции.