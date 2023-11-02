На Хэллоуин мать обнаружила в сумке для конфет сына ужасающую находку (фото)

По словам жительницы Австралии, она была потрясена, когда сын спросил, стоит ли считать шуткой то, что кто-то положил в сумки с конфетами пакетики с крысиным ядом Ratsak, смертельно опасным для человека.

Жительница Австралии была в ярости после того, как обнаружила крысиный яд в мешочке с конфетами, который ее сын принес после празднования Хэллоуина. Об этом сообщает Illawarra Mercury.

Пенни Смит из округа Иллаварра (штат Новый Южный Уэльс) рассказала, что ее 12-летний сын Тайрел вместе с товарищем вернулись с праздничного мероприятия 31 октября, а в сумках оказались пакетики с крысиным ядом Ratsak, который также смертелен для человека.

По словам женщины, она была потрясена, когда сын спросил, считает ли она смешным, что кто-то дал им крысиную отраву.

Увидев яд, женщина схватила оба мешочка с конфетами, все тщательно проверила, а затем выбросила в мусорный ящик.

Пакетиков с ядом было два, причем один был открыт, а приманка для крыс отсутствовала.

Мешок со сладостями, собранными во время Хэллоуина

Другим родителям, особенно из своего района, она посоветовала внимательно проверять детские пакеты с конфетами на Хэллоуин.

"Пожалуйста, будьте бдительны. Представьте, если бы ребенок положил это себе в рот", — предупредила женщина.

Смит сказала, что была раздосадована тем, что во время праздника, устроенного в городе Виндан, где были сотни детей и родителей, кто-то решил причинить им вред.

Средство от крыс Ratsak

Полиция штата Новый Южный Уэльс заявила, что им известно о произошедшем и проводится расследование. Всем, у кого есть дополнительные сведения о произошедшем, настоятельно советовали связаться с Crime Stoppers — службой, которая принимает анонимные сообщения от граждан.

Что такое Ratsak?

Ratsak — средство от крыс, содержащее смертельный яд Бродифакум. Это антикоагулянт, который вызывает обильное кровотечение, и один из широко используемых пестицидов. Таблетки Ratsak окрашены ярко-синим или зеленым цветом, чтобы их можно было легко заметить.

Напомним, что британцев на Хэллоуин предупредили об опасности зеленой слизи возле розеток.

Также сообщалось, что ученый рассказал, почему не стоит выбрасывать тыквы после Хэллоуина, которые утилизируют тоннами.