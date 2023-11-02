Нелепая ошибка: полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната"

Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

В Португалии турист из Азербайджана оказался окружен вооруженной полицией и повален на пол в лиссабонском ресторане Caís de Sodré после того, как приложение для перевода, которым он воспользовался, чтобы попросить помощи в ресторане, перепутало "гранат" с "гранатой". Об этом пишет Portugal Resident.

Мужчина испытал "внезапное недомогание", которое заставило его зайти ближайшее заведение, расположенное в центре Лиссабона, в поисках пропитания.

36-летний мужчина, говорящий по-русски, но имеющий израильский паспорт, с помощью приложения на своем мобильном телефоне написал предложение, в котором он просил что-то связанное с гранатом. Возможно, сок или сам фрукт. Каким бы ни был запрос, приложение перевело русское слово "гранат" на португальское "grenade" (граната), что сразу же насторожило официанта.

Издание отмечает, что зная о повышенной террористической опасности в стране, официант связался с полицией PSP, которая незамедлительно прибыла в ресторан в полном составе и с оружием при себе.

На азербайджанского туриста надели наручники, и он был страшно напуган. Его проводили в близлежащий полицейский участок, после чего власти провели обыск его жилья (хостела в Лиссабоне), в ходе которого не нашли ничего подозрительного. После обыска мужчина был освобожден.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина украшал дом и обнаружил мумию в мамином шкафу. Лесли Харви обнаружил мумифицированное тело квартирантки, которая была заперта в вентиляции в кладовке в течение 20 лет. Его мать Сара Джейн Харви внезапно превратилась из маленькой, миловидной старушки в подозреваемую в убийстве.

Также стало известно, что женщина организовала ограбление мужчины, ранив его и сбросив с моста. Натали Фонсека вместе со своим партнером несколько раз ударили жертву и сказали, что он умрет. Они отобрали у него обувь, телефон, деньги и машину.