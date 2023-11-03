Новый вирусный тренд: мужчина поймал жену за изменой с помощью камеры наблюдения

Поимка неверного партнера с помощью "умных" домашних устройств стала вирусным явлением в сети. Люди делятся своими необычными историями о том, как застали своих возлюбленных с другим человеком прямо на горячем.

Мужчина уличил жену в измене с помощью камеры наблюдения Ring, установленной в дверном звонке. Об этом пишет New York Post.

Фактически, поимка неверного партнера с помощью "умных" домашних устройств стала вирусным явлением в сети. Люди делятся своими необычными историями о том, как застали своих возлюбленных с другим человеком прямо на горячем.

Друг мужчины рассказал о произошедшем на британском сайте знакомств Illicit Encounters, созданном для женатых мужчин и замужних женщин. По его словам, приятель узнал о романе жены, когда увидел ее любовника на записи с камеры наблюдения на входной двери. Женщина тепло встретила мужчину, и ее муж понял, что она завела роман на стороне.

"У кого-нибудь есть дверной звонок Ring? Будьте осторожны, он только что положил конец браку моего приятеля", — написал анонимный мужчина в сообщении на британском сайте знакомств.

Иллюстративное фото Фото: The Verge

Его приятель просмотрел тревожное видео, на котором таинственный мужчина приближается к его входной двери, а его жена встречает его "слишком тепло". Позже оказалось, что у нее был роман.

"Я не могу поверить, насколько глупо она поступила, сделав это на пороге своего дома. Система Ring должна быть запрещена LOL", — пишет мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Marie Claire

Многие пользователи сайта знакомств осудили женщину, посчитав, что она не должна была приглашать любовника к себе домой.

"Кто в здравом уме изменяет и делает это у себя дома? Они что, с ума сошли?!" — написал один из них.

Джессика Леони, эксперт отношениям из компании IllicitEncounters, рассказала журналистам, что такие новшества, как мониторы и камеры на входных дверях, помогают парам раскрывать неприятную правду о своих возлюбленных. Помимо этого, подозревающие возлюбленных в неверности партнеры используют умные часы и колонки, пытаясь раскрыть измену.

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Также стало известно, что женщина узнала страшную тайну мужа после получения наследства. Семейная пара планировала обзавестись собственным жильем, но у мужчины были другие планы на неожиданно полученные деньги.