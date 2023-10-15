Ничего не осталось: женщина узнала страшную тайну мужа после получения наследства

Семейная пара планировала обзавестись собственным жильем, но у мужчины были другие планы на неожиданно полученные деньги.

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Пара вместе уже много лет, у них трое общих детей. Однако женщина была потрясена, когда узнала, что ее любимый скрывает большой секрет после получения наследства. Об этом пишет The Mirror.

Молодым парам все труднее обзавестись собственным жильем. Не последнюю роль в этом играют высокая стоимость жизни и растущие процентные ставки, а новое исследование показало, что основные жизненные этапы — вступление в брак и рождение детей — откладываются для того, чтобы позволить себе купить дом.

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Женщина, которая решила не называть своего имени, узнала, что ее жених унаследовал приличную сумму денег, она обрадовалась перспективе внести залог за их первое жилье. Однако позже она узнала, что муж скрывает страшную тайну.

У пары трое общих детей, и они живут в арендованном доме. В начале этого года мужчина получил в наследство 30 тысяч фунтов стерлингов, которые, как она надеялась, позволят им наконец-то обзавестись собственным жильем. Но ее партнер сказал ей, что должен родителям некоторую сумму денег, в итоге у него останется около 20 000 фунтов стерлингов. По его словам, он отдаст их отцу на хранение, чтобы не тратить их.

В последующие недели женщина заметила, что ее муж купил несколько вещей, но он говорил, что все было куплено по карточке магазина. Когда же она затронула тему покупки жилья, мужчина нагрубил супруге и быстро свернул разговор. Затем он сказал, что должен родителям больше, чем думал, и что теперь у него осталось 14 000 фунтов стерлингов.

"Сегодня, после того как он пожаловался, что у него нет денег после того, как мы только получили зарплату, я снова спросила его, сколько денег осталось у его отца. Он пришел в ярость и стал кричать на меня за то, что я спрашиваю об этом. Я сказала ему, что буду больше расстроена, если у него останется меньше денег и он не скажет об этом, чем если он просто скажет мне. У него ничего не осталось. Он сказал своему отцу, что забирает деньги, чтобы отдать мне, чтобы я их сохранила. Он играл в азартные игры на 6 000 фунтов стерлингов, но я думаю, что сумма была больше. Его аргумент сейчас — почему я думала, что деньги "наши". По его словам, я тут ни при чем и они только его", — обратившись к Mumsnet, пояснила женщина.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Она добавила, что они оба работают полный рабочий день, поэтому муж ни в коем случае не "содержит" ее.

"Мы никогда не могли мечтать о том, чтобы накопить такую сумму в ближайшем будущем, и я подумала, что это наш шанс. Мне хочется рассказать о случившемся его родителям, но он сказал, что если я кому-нибудь расскажу, он уйдет. А то, как меня сегодня обозвали, мне уже все равно, уйдет он или нет. Как бы вы поступили?" — спросила она совета в пользователей соцсети.

Сообщество Mumsnet выразило сочувствие и понимание.

"Я бы ушла от него. Это огромное предательство. И он зависим. Вам нужно уйти от него, пока он не разрушил все окончательно. Как он вообще к этому пришел? Это было связано с азартными играми? Кроме того, что он лишил вас шанса получить ипотеку, он еще и невероятно груб в словесной форме, и ни вы, ни ваши дети не должны находиться рядом с ним, это ужасно", — написала одна женщина.

Ранее Фокус сообщал, что женщина купила дом и нашла "темную" комнату со старинными вещами. 21-летняя Фелиция Лалла долгое время искала новое жилье и, наконец, решила остановить свой выбор на небольшом доме, построенном в 1890-х годах. Это здание, по ее мнению, идеально сочетало "винтажный шарм и историческую значимость".

Также стало известно, что мужчина заглянул под крыльцо своего дома и убежал от испуга. Он хотел достать декоративные вещи для Хеллоуина, но оказалось что их "захватили" опасные насекомые.