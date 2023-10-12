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МирФан

"Кто эти люди": парня испугал жуткий снимок с незнакомцами, которого он не делал (фото)

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Фото: Reddit | Многих людей испугало это фото

На снимке изображены женщины, занимающиеся рукоделием, которых он никогда не видел. Согласно словам мужчины, он обнаружил этот кадр в облачном сервисе для хранения фотографий.

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Парень нашел на своем телефона снимок с незнакомцами датируемое 2008 годом, хотя первый свой iPhone он купил спустя года. Об этом рассказал пользователь под ником Stonker_Lonker, разместив на популярном форуме Reddit фотографию, на которой, по его словам, изображены незнакомые ему люди.

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Автор сообщения приложил фотографию к своему посту, датированную 22 ноября 2008 года. На снимке изображены женщины, занимающиеся рукоделием. Согласно его словам, он обнаружил этот кадр в облачном сервисе для хранения фотографий. В комментариях другие пользователи признались, что этот снимок вызвал у них чувство страха.

"Этот iPhone появился у меня в 2012 году. Я понятия не имею, кто эти люди", — подписал парень "жуткую" фотографию.

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Фото было датированно 22 ноября 2008 года
Фото: Reddit

В разделе комментариев несколько пользователей выразили свое беспокойство по поводу того, что они увидели. Некоторые люди были действительно напуганы.

"Вау, это жутко и круто. Если бы по необъяснимой причине их лица были бы размыты, то такой фильм ужасов я бы посмотрел", — написал один из них.

Особенно внимательные пользователи форума обеспокоилось здоровьем одной из женщин.

"Что произошло с блондинкой без глаза в заднем углу?" — высказались они.

Другие читатели попытались выяснить, как снимок мог оказаться в смартфоне парня за несколько ле до его покупки.

"Это может быть стоковое фото, которое загружается на iPhone после обновления", — написал один из пользователей форума.

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