Разрабатывают план эвакуации: вулкан в Италии на грани извержения впервые за 500 лет

Вулкан "неспокоен" примерно с 1950 года. Последнее значительное извержение вулкана произошло в 1538 году. С 2022 года вулканическая активность усилилась, как и землетрясения, причем самое сильное за последние 40 лет произошло совсем недавно.

В Италии власти разрабатывают планы эвакуации населения, так как супервулкан впервые за почти 500 лет оказался на грани извержения после землетрясения магнитудой 4,0, потрясшего регион. Об этом пишет The Mirror.

Прошло 485 лет с момента последнего извержения вулкана Кампи-Флегрей на юге страны, но опасения, что новое извержение все ближе, растут, и более 10 тысяч жителей все больше беспокоятся.

Власти Италии обеспокоены ситуацией после землетрясения магнитудой 4,0. Местные жители Кампи-Флегрей, расположенного недалеко от Неаполя (Италия), хотят знать, что делать, если произойдет самое худшее, после того как в начале этого года ученые выпустили предупреждение.

Вулкан "неспокоен" примерно с 1950 года. Последнее значительное извержение вулкана произошло в 1538 году. С 2022 года вулканическая активность усилилась, как и землетрясения, причем самое сильное за последние 40 лет произошло в сентябре.

Последнее значительное извержение вулкана произошло в 1538 году Фото: Reddit

2 октября произошло еще одно землетрясение силой 4,0 балла, и теперь эксперты опасаются взрыва супервулкана. Однако никто еще не дал точного прогноза относительно того, когда может произойти извержение, но планы по эвакуации населения заставляют многих жителей региона паниковать по поводу того, что может произойти в будущем.

Министр гражданской обороны Нелло Мусумечи заявил, что эвакуация будет проводиться только в случае "крайней необходимости", но подтвердил, что планы на случай извержения уже разработаны.

Вулкан "неспокоен" примерно с 1950 года Фото: Flickr

Мауро Антонио Ди Вито, директор обсерватории Везувия, предупредил о реальной опасности, если произойдет самое худшее.

"Эти районы были урбанизированы без учета их хрупкости. Здания должны быть лучше структурированы, и нам необходимо изменить культуру, чтобы побудить людей делать это", — сказал он.

Местные СМИ сообщают, что в ряде больниц этого района началась проверка эвакуации, чтобы убедиться, что они готовы к более сильным землетрясениям и извержениям. Жители отчаянно надеются, что после землетрясения магнитудой 4,0 будет разработан план действий.

Ранее Фокус сообщал, что в Британии "злые" дети разгромили дом стоимостью 1,2 млн фунтов. Джоанна Питтард и ее муж Мэтт планировали сделать его своим семейным очагом. Однако в течение месяца "злые" дети издевались над жильем с шестью спальнями, повредив кованую люстру, перевернув антикварную мебель и даже уничтожив свадебное платье хозяйки.

Также стало известно, что водитель пытался проехать через историческое дерево, но застрял. Освободив свой автомобиль, мужчина начал хлопать в ладоши, чем еще больше разозлил людей, которое увидели эти кадры. Боковое зеркало отлетело от автомобиля, а сам удар, вероятно, был ощутимым для дерева.