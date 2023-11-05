Почувствовал движение в спальнике: туриста "разбудило" жуткое ощущение (фото)

Уставшие после целого дня, проведенного на природе, туристы надеялись забраться в спальный мешок и отдохнуть. Однако кошмарное зрелище, представшее перед ними, скорее всего, лишило их всякой надежды на крепкий сон.

Измученные туристы в Национальном парке в Аляске (США) хотели только одного, свернуться калачиком в спальном мешке и дать своим уставшим ногам столь необходимый отдых, но их ждал неприятный сюрприз. Об этом пишет The Mirror.

Появились кадры из похода, которые, возможно, заставят более брезгливых людей на некоторое время отказаться от прогулок на свежем воздухе.

Уставшие после целого дня, проведенного на природе, туристы надеялись забраться в спальный мешок и отдохнуть. Но едва они задремали, как их "разбудило" жуткое ощущение, что по ним что-то ползает, и они быстро включили фонарик, чтобы осмотреться. Кошмарное зрелище, представшее перед ними, скорее всего, лишило их всякой надежды на крепкий сон.

К своему огромному изумлению, туристы, исследовавшие просторы в Национальном парке в Аляске, увидели, что сотни длинноногих насекомых облепили палатку. На жутких кадрах, опубликованных на официальной странице заповедника Лейк-Кларк в Facebook, видны огромные скопления длинноногих пауков, цепляющихся за полотно палатки. Это вызвало страх у многих подписчиков.

"И вот почему я никогда не хочу спать в палатке", — написал один из них.

Пауки, которые облепили платку туристов, Фото: коллаж Фокус

В последующем сообщении представители заповедника дали небольшое объяснение тому, почему в одном месте оказалось так много пауки-сенокосцец, но, скорее всего, оно не принесет особого облегчения нервным туристам.

"Группы подобных насекомых иногда образуют плотные скопления, называемые агрегациями. Такое поведение является обычным для этих длинноногих пауков, но нет однозначного объяснения, почему они так поступают. Исследователи предполагают, что скопления образуются для спаривания, контроля влажности или для отпугивания хищников. Известно лишь, что такое поведение чаще всего наблюдается осенью, когда погода становится сухой, а дни короткими. Пауки-сенокосцы склонны к высыханию, поэтому, собираясь, они создают условия для поддержания влажности тела", — написали они.

Ранее Фокус сообщал, что полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната". Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

Также стало известно, что турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.