"Переходят границу": туристы и любители селфи "заставили" пони разбиться с обрыва

Жеребенок родился в паре сотен метров от края обрыва, но люди подталкивали его все ближе и ближе к краю, пытаясь сфотографировать.

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В Великобритании неосторожные туристы стали причиной гибели жеребенка дикого пони, набросившись на него, чтобы сделать селфи. Об этом пишет BBC News.

Ужасный случай произошел в апреле на полуострове Гауэр в Уэльсе. Подробности стали известны, только осенью.

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Жеребенок родился в паре сотен метров от края обрыва, но люди подталкивали его все ближе и ближе к краю, пытаясь сфотографировать. Об этом рассказал фермер Ники Бейнон, чья семья уже несколько поколений заботится о животных.

"Внезапно новорожденный встал на ноги, пытаясь научиться стоять на ногах, и споткнулся. Кобыла потеряла свое дитя примерно за полчаса до того, как я ее нашел, и она была просто в бешенстве. Она знала, что он навсегда исчез. Люди переходят границы", — поделился фермер.

Затем Бейнон забрал всех кобыл домой в целях их безопасности. В прошлом году три пони также погибли, попав под колеса автомобилей, а операторы беспилотников преследовали других в природной зоне.

Жеребенок упал с обрыва в живописном месте в Россили, Уэльс Фото: Wales News Service

В связи с этими инцидентами официальные лица предупредили посетителей о необходимости следовать Кодексу сельской местности, принятому в Великобритании и предписывающему уважать всех, беречь окружающую среду, наслаждаться отдыхом на природе, знать знаки и символы сельской местности — аналогично принципу "Оставь следы".

Национальный институт наблюдения за побережьем заявил, как сообщает The Guardian, что гостям следует держаться на расстоянии и использовать функции зума для получения фото и видеоматериалов с близкого расстояния. Это лучший способ обезопасить себя вблизи полудиких или диких животных, так как один из экскурсантов недавно получил удар ногой от жеребца, после чего ему было трудно ходить.

Ранее Фокус сообщал, что полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната". Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

Также стало известно, что турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.