"Звоните в полицию": женщина нашла в доме потайную комнату, полную детских рисунков (видео)

Пользователи социальных сетей восприняли странную находку девушки с тревогой, заявив, что комната теряет свою невинность из-за того, что на стене написано "шалаш любви".

Женщина обратилась к людям в социальных сетях за советом после того, как обнаружила в своем доме потайную комнату с детскими рисунками на стенах изнутри. О своей жуткой находке она рассказала в ролике, который опубликовала в TikTok.

В видеоролике, девушка открывает небольшой люк в стене и находит там комнату с детскими рисунками, которые висели на стенах. Ее зрители в TikTok призвали ее сразу же звонить в полицию.

Женщина рассказала, что люк запирается изнутри, а затем повернула камеру, чтобы показать слова "шалаш любви", написанные рядом с рисунками звезд, смайликов и знаков мира. В другом месте написаны имена Ребека, Келли и Сара, что позволяет предположить, что эти девушки проводили время в потайной комнате, украшая ее.

Однако пользователи социальных сетей восприняли странную находку девушки с тревогой, заявив, что комната теряет свою невинность из-за того, что на стене написано "шалаш любви".

"Это было либо забавное маленькое убежище, либо самое жуткое место на свете", — написал один из них.

Некоторые зрители девушки сильно испугались и предложили ей вызвать полицию Фото: indy100

Другой пользователь добавил, что надеется, что это были дети 90-х, которым очень нравилась песня Love Shack группы B 52s, и поэтому они сделали такой знак.

"Нашла потайную комнату в своем доме. Запирается изнутри. Что мне делать?" — подписала свой ролик владелица дома с тайной комнатой.

Ролик стал вирусным и за короткое время набрал боле 2,1 млн просмотров. Некоторые зрители девушки сильно испугались и предложили ей вызвать полицию.

"Звоните в полицию. Обязательно нужно сообщить властям, лучше пусть кто-то разберется, чем закрывать глаза на то, что, возможно, действительно требует внимания", — написал один из пользователей TikTok.

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