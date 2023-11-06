Преодолела 17 000 км: женщина получила таинственную открытку, отправленную 42 года назад

Женщина не имеет представления, кому было адресовано послание и где находился его получатель более сорока лет.

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46-летняя Саманта Уильямс из Великобритании получила открытку из Австралии, отправленную 42 года назад. Об этом пишет NTK.

Женщина не имеет представления, кому было адресовано послание и где находился его получатель более сорока лет.

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46-летняя британка рассказала, что открытка была доставлена ей домой, где она проживает со своими двумя детьми.

"Дорогой Педж, ты не поверишь, но я только что прочитал твое письмо от 8 мая. Прошу прощения, что не связался раньше, но что у тебя нового? Завтра напишу, надеюсь, ты наслаждаешься летом", — говорилось в послании.

Известно, что открытка с изображением Сиднейского моста Харбор-Бридж на лицевой стороне была отправлена Стиву Педжетту.

Открытка была отправлена 27 августа 1981 года Фото: NTK

Удивленная Саманта считает, что ранее кто-то жил в их доме в Вестгейт-он-Си, недалеко от Маргейта, в Кенте, вместе со своими родителями Лилиан и Денисом.

Открытка была отправлена 27 августа 1981 года и преодолела почти 17 000 км, чтобы добраться до Великобритании.

В то время, когда послание было отправлено, король Чарльз вступил в брак с принцессой Дианой, Маргарет Тэтчер занимала пост премьер-министра, а футбольный клуб "Ливерпуль" был чемпионом Англии. Саманте в тот момент было всего четыре года.

Открытка преодолела почти 17 000 км Фото: NTK

Саманта выразила свое желание отыскать Стива Педжетта и передать ему открытку от его друга из Австралии. Несмотря на многочисленные запросы, ей пока не удается найти адресата этого послания. Их сосед, знавший семью Педжетт, увы, ушел из жизни, и теперь это загадка. Британка предполагает, что Стиву сейчас, возможно, за 50 или 60, но уверена, что ему было бы интересно узнать, что его друг Джерри написал ему 42 года назад.

На открытке стоит марка за 35 центов. Возможно, она застряла в сортировочном офисе в Австралии или Великобритании.

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