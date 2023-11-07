Без чувства похмелья: туристы выпили 1254 бутылки пива за 3 часа, установив мировой рекорд

В среднем членам группы из 55 человек удавалось выпивать не менее 10 бутылок пива в час, а среднее потребление пива на человека за два с половиной часа составило 22 бутылки.

В Испании группа немцев, отдыхавших на испанском острове Майорка, недавно установила новый мировой рекорд по количеству пива, выпитого за три часа. Их количество составило 1254 штуки. Об этом пишет Oddity Central.

Странное событие произошло в Плайя-де-Пальма, районе, известном своей активной ночной жизнью и часто называемом как столица "пьяного туризма" в Испании. Несколько немецких туристов, не знавших друг друга заранее, скоординировали свои действия через WhatsApp и собрались в популярном заведении с конкретной целью, поставленной группой соотечественников за несколько месяцев до этого.

Еще в июле другой группе немецких туристов удалось выпить 1 111 бутылок пива за три часа, и наши герои были уверены, что смогут превзойти этот показатель. Как сообщается, за заказанное пиво 55 человек заплатили по счету 2 380 евро (2 534 долларов), но при этом успешно побили старый рекорд более чем на 100 бутылок пива.

Попытка установить мировой рекорд началась в 10:30 утра и закончилась около 13:00 дня. На самом деле это заняло на час больше времени, чем предполагала группа, так как они уверенно заявляли, что к полудню достигнут отметки 1200. Тем не менее все остались довольны результатом и провели остаток дня в другом пляжном пабе, празднуя свой успех.

"Все прошло организованно, никто не растерялся и не вышел за рамки. Это была действительно отличная группа, и было очень весело", — говорит 62-летний немецкий бизнесмен Кай Уве Кахманн, организатор рекордной попытки.

Туристы побили предыдущий рекорд более чем на 100 бутылок Фото: Oddity Central

В среднем членам группы удавалось выпивать не менее 10 бутылок пива в час, а среднее потребление пива на человека за два с половиной часа составило 22 бутылки.

Кахманн сказал, что обычно он не пьет так много, и признался, что в тот день ему пришлось лечь спать в 7 часов вечера. Тем не менее по его словам, на следующий день он проснулся бодрым и без чувства похмелья.

Ранее Фокус сообщал, что полиция арестовала туриста, который попросил "гранату" вместо "граната". Мужчина во время разговора с официантом совершил ошибку и спустя пару минут был окружен вооруженной полицией. На него надели наручники и провели обыск в хостеле, в котором он остановился.

Также стало известно, что турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.