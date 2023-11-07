Была напугана: полиция взломала "потайную дверь" в шкафу, за которой прятали ребенка (фото)

Мужчина, который незаконно удерживал ее в своем доме, приказал девочке не шуметь и не подавать виду. Сотрудники полиции прибыли, что бы забрать ребенка и доставить в Службу опеки.

В США жителю северо-западного Арканзаса предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления, включая незаконное лишение свободы после того, как полиция спасла 5-летнюю девочку, найденную спрятанной в небольшом секретном отделении в чулане в его доме. Об этом пишет USA Today.

Спасение, запечатленное нательной камерой полиции, произошло в четверг в Тонтитауне, городе в округе Вашингтон, примерно в 12 милях к востоку от границы штата Оклахома.

В день спасения сотрудники полицейского управления Тонтитауна прибыли в дом 40-летнего Джона Томпсона, чтобы вручить ему ордер на обыск. Об этом журналистам рассказала детектив Кейт Линдли.

Согласно отчету об аресте, полицейские находились возле дома подозреваемого, чтобы помочь Департаменту социальных служб штата взять под опеку 5-летнюю девочку. Мужчина был внутри жилья, он подошел к окну, и офицер сообщил ему, что судья принял постановление забрать у него ребенка.

По версии следствия, подозреваемый сообщил полиции, что никого дома не было и сначала отказался открыть дверь. В конце концов Томпсон признал, что ребенок находится внутри, и провел полицейских к шкафу, откуда, по их словам, доносились звуки. Кадры с камер видеонаблюдения запечатлели момент, когда сотрудники полиции вскрыли чулан и обнаружили потайную дверь, за которой находился ребенок.

За доской находился небольшой отсек с открытой изоляцией Фото: Tontitown Police Department

Подозреваемый сдвинул несколько коробок и показал прибитую к стене доску. За ней находился небольшой отсек с открытой изоляцией, как показывают фотографии.

В результате инцидента девочка не пострадала и была доставлена в Департамент социального обеспечения. На следующий день 40-летний Джон Томпсон из Тонтитауна (штат Арканзас) был арестован, ему предъявлен ряд уголовных обвинений.

"Она была очень взволнована, когда вышла, и сильно напугана. Он приказал ей не издавать ни звука и не показывать вида, что она там", — сказала детектив Кейт Линдли.

40-летнему Томпсону предъявлены обвинения в препятствовании опеке над ребенком Фото: Tontitown Police Department

По данным тюремной службы округа Вашингтон, 40-летнему Томпсону предъявлены обвинения в препятствовании опеке над ребенком, ложном лишении свободы первой степени, создании угрозы благополучию несовершеннолетнего, хранении бронежилетов и наркотических средств.

Следующее заседание суда по делу Томпсона назначено на 4 декабря.

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